Киевские гауляйтеры грозят Донбассу инфильтрационными мероприятиями

24.10.2019, Киев, Максим Карпенко

В случае «возвращения» в состав Украины, Донбасс ждет пять лет проукраинский «инфильтрации» и «милитарная» операция.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший руководитель подконтрольной киевскому режиму Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-чиновника, при этом экономика Украины должна расти от 7 до 12 процентов в год.

«Я озвучу «формулу Жебривского». Первое – мы должны выполнить «домашнее задание». Я хотел бы видеть рост экономики, построение сильной экономики в Украине. Я хотел бы увидеть формирование, на самом деле, наиболее боеспособной армии в Европе – модернизированной, мотивированной украинской армии. После этого всего, когда экономика будет расти на 7-12%, после этого у нас появится поддержка Запада.

После этого – короткая, очень короткая, не военная – милитарная операция с выходом на границу. После этого всего – пять лет детализации с инфильтрационными мероприятиями и многими другими вещами. И только после этого можно делать выборы, если мы на самом деле хотим иметь Украину», – заявил Жебривский.