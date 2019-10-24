24.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Киевские гауляйтеры грозят Донбассу инфильтрационными мероприятиями

В случае «возвращения» в состав Украины, Донбасс ждет пять лет проукраинский «инфильтрации» и «милитарная» операция.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший руководитель подконтрольной киевскому режиму Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам экс-чиновника, при этом экономика Украины должна расти от 7 до 12 процентов в год.

«Я озвучу «формулу Жебривского». Первое – мы должны выполнить «домашнее задание». Я хотел бы видеть рост экономики, построение сильной экономики в Украине. Я хотел бы увидеть формирование, на самом деле, наиболее боеспособной армии в Европе – модернизированной, мотивированной украинской армии. После этого всего, когда экономика будет расти на 7-12%, после этого у нас появится поддержка Запада.

После этого – короткая, очень короткая, не военная – милитарная операция с выходом на границу. После этого всего – пять лет детализации с инфильтрационными мероприятиями и многими другими вещами. И только после этого можно делать выборы, если мы на самом деле хотим иметь Украину», – заявил Жебривский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть