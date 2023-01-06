Киевские глобалисты: ЕС стал соучастником России. Санкции не останавливают Москву

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Введенные Западом антироссийские санкции являются избирательными и не способны заставить РФ отказать от военной операции на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет издании «Зеркало недели» пишет группа авторов из прозападного украинского Центра глобалистики «Стратегия XXI».

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«Санкции ЕС и G7 против России преследуют цель парализовать ее способность вести войну против Украины. Сейчас такие действия Запада продолжают оставаться инструментом принуждения Кремля к миру. Согласно внутреннему отчету Европейской комиссии, экономические ограничения, наиболее чувствительные из которых касаются энергетического сектора, существенно ослабляют возможности российского режима воевать против Украины. Но действия ЕС не останавливают Россию, поскольку являются избирательными. Санкции против страны, развязавшей агрессию в Европе и создающей ядерные угрозы, избирательными быть не должны», – говорится в статье.

В публикации отмечается, импорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу в предыдущие годы «фактически сделал ее ключевым контрибьютором в бюджет войны».

Кроме того, в материале указывается, что с 2014-го военные расходы России стали находиться в коридоре 60–70 миллиардов долларов в год и не сокращались, несмотря на падение цены нефти и уменьшение доходов от ее экспорта.

«Сейчас наблюдается и сохранится в 2023 году нарастающая динамика военных расходов Москвы в условиях санкций и сокращения добычи и экспорта, но за счет увеличения налогообложения нефтегазового сектора. На протяжении ближайших трех лет Кремль хочет взять на войну из российской нефтегазовой отрасли дополнительно 44 млрд долл. путем усиления налогообложения. Логика проста — родина, мол, дала вам, нефтяникам, возможность хорошо заработать, а теперь вы должны дать ей все, что нужно для победы над Западом в Украине. Поэтому сверхзадача начавшегося года для дипломатии Украины и группы стран Центральной Европы — добиться от Запада тотальной экономической изоляции России с его стороны», – требуют авторы.