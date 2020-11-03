Киевские грантоеды нанимают и обворовывают «активистов» из Донбасса

19.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Участники грантовых программ на Украине бессовестно обворовывают друг друга, а потом удивляются, что не хватает денег на освещение их инициатив в СМИ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал «аналитик Школы политической аналитики» Данил Метельский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе конференции участники дискуссии затронули тему работы молодежных «активистов» на Донбассе – какими инструментами они пользуются и с какими проблемами сталкиваются на местах.

«Одна из важнейших проблем, о которой говорят активисты, это то, что очень много грантовых программ получают гражданские организации Киева, которые зарегистрированы на территории Донбасса. Каким образом? Они получают финансирование и потом переманивают этих молодых ребят с региона уже за намного меньшие деньги, для того, чтобы они реализовали эти проекты. И это тоже проблема, на которую нужно тоже обратить внимание.

Конечно, они пытаются использовать местные СМИ для распространения информации об их инициативах, хотя большинство респондентов признались, что СМИ не интересно, если там нет какой-то игры политика.

Ну и конечно тут проявляется политическая аффилиация владельцев СМИ, которые говорят, если вы презентуете на ваших мероприятиях нашу партию или то, что делает местная власть, тогда мы о вас будем освещать какие-то события», – рассказал Метельский.