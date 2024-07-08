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Киевские грантоеды продолжают публиковать данные о попытках украинских политиков усидеть на двух стульях – сохранить бизнес-интересы в российском Крыму. Забавно, но подобные вбросы в рамках междоусобной борьбы самостийников могут помочь Антитеррористической комиссии Крыма выявлять бизнес украинских функционеров на полуострове.

Итак, издание «Схемы» опубликовало результаты расследования о деятельности санатория «Коралл» в поселке Заозерное под Евпаторией, который, как утверждается, принадлежит семьям экс-регионала Эльбруса Тадеева и президента Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Ростислава Щёкина – фигуранта антисемитских скандалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шестиэтажное здание пансионата в 2005 году приобрело частное предприятие «БНА» из Ровно. Через 5 лет его совладелицами стали избранницы двух друзей – Фаина Тадеева, на тот момент жена народного депутата от ПР Эльбруса Тадеева, и Наталья Щёкина, супруга президента МАУП Ростислава Щёкина. Тадеева и Щёкина связывали спорт и кумовство.

В 2014 году «Коралл» прошёл российскую регистрацию ООО. Директором компании стал Юрий Пивоваров, в то время и ныне числящийся руководителем украинского «Коралла».

С 2015 года российское ООО «Санаторий Коралл» начало активно сотрудничать с властями Москвы. Вплоть до мая 2022 года получило 25 контрактов от мэрии столицы на прием льготников. В общей сложности выручка предприятия составила около 200 млн руб, что, по оценке «Схем», попадает как под санкции, так и под уголовку на Украинеза колаборационизм со структурами «государства-оккупанта».

Президент МАУП Щёкин, к которому «Схемы» обратились за разъяснением, заявил, что с 2014 года его семья не имеет представления о судьбе имущества в Крыму. Но Наталья Щёкина, как утверждает укро-издание, дважды въезжала в российский Крым, и даже обратилась с иском в Арбитражный суд РК, чтобы признать собрание участников ООО «Санаторий Коралл» недействительным и ликвидировать предприятие. Адвокат Щёкиной утверждает: на протоколах собрания о перерегистрации компании по законам РФ стоит поддельная подпись подзащитной, но в украинские органы по этому поводу никто не обращался, оригинала подписи не предоставлял.

Тадеева не столь категорична – вполне допускает, что подписывала по просьбе мужа какие-то документы, но конкретнее сказать не может – лучше за комментариями обратиться к ее экс-супругу, который с журналистами общаться не стал.

Директор Пивоваров заявил, что Щёкина и Тадеева осознано в 2014 году перерегистрировали компанию по российскому законодательству.

«Они и владеют российским предприятием, как бы мы без них это делали? Что это за чушь?» – возмутился он.

Издание приводит копии документов с подписями Тадеевой и Щёкиной, считая, что учредительниц нужно привлечь за коллаборационизм, а Щёкин не должен возглавлять крупнейшее экономико-гуманитарное учреждение высшего образования Украины.

Санаторий «Коралл» в Заозерном продолжает работать и принимать отдыхающих. Если средства от его деятельности действительно поступают украинским соучредителям, Антитеррористической комиссии при правительстве Крыма остается только вынести решение о национализации предприятия, ввести временную администрацию и поблагодарить грантоедов за предоставленное расследование.