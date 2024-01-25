Киевские грантоеды: Позор США в Афганистане помог России

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Позорное бегство США из Афганистана положил начало тенденции Белого дома абсолютно неадекватно реагировать на внешнеполитические вызовы.

Об этом на презентации проекта «Индекс войны за 2023 год» в Киеве заявил грантоед фонда Сороса, выпускник Селкирк колледжа (Канада) Александр Чупак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США начали абсолютно неадекватно реагировать на те вызовы, которые сегодня возникают в мире, и соответственно, терять своё влияние. Начну с конфликта в Афганистане, который начал эту тенденцию. Ещё в 2021 году мы знаем, что Афганистан стал огромным позором для администрации Байдена, наверное, наибольшим стыдом Америки за всю её внешнеполитическую историю. И, собственно, дату 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на Украину, мы можем полностью логически связать с событиями августа 2021, когда Соединённые Штаты позорно бежали из Афганистана», – заявил Чупак.

По его словам, сегодняшние события лишний раз демонстрируют нерешительность Байдена, когда США «недостаточно бомбят» Йемен.

«Пока что мы не знаем, как будет продолжена, закончена эта ситуация в Красном море, потому что администрация Байдена явно не хочет адекватно реагировать, адекватно бить по тем объектам, которые сейчас пребывают на территории Йемена, подконтрольного хуситам. И они до сих пор ещё хотят какими-то дипломатическими способами замять этот конфликт, не используя слишком чрезмерную силу, что мы сегодня наблюдаем и на Украине. Нам до сих пор не дают то вооружение, которое нам нужно для того, чтобы решительно выбить москалей с нашей территории. Но если бы они захотели, уже бы давно можно было это сделать. Точно так же в Йемене они этого почему-то до сих пор делать не хотят», – пожаловался грантоед.