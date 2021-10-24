Киевские идиоты могут закончить, как Саакашвили в 2008-м – Погребинский

24.10.2021 01:26 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Продолжающиеся поставки западных вооружений на Украину могут спровоцировать киевскую верхушку начать военную операцию против ЛДНР по примеру Михаила Саакашвили в 2008 году.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Усиливать потенциал этим идиотам (снабжение Украины оружием и военной техникой со стороны Запада – ред.) может кончиться тем, что они без разрешения, как Саакашвили понадеялся на то, что ему типа что-то сказали, что «мы за спиной», что он пойдёт, поубивает этих миротворцев и ещё тысячу осетин. Известно чем закончилось. Конечно Украина – не Грузия, и решить за 5 дней эту проблему нельзя. Но в военном отношении должны пройти многие годы для того, чтобы Украина получила и освоила возможности своими силами решить военный вопрос на Донбассе, просто годы и десятки миллиардов долларов для создания соответствующей инфраструктуры и возможности», – заявил Погребинский.