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24.10.2021 01:26 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Украина
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Киевские идиоты могут закончить, как Саакашвили в 2008-м – Погребинский

Новости УкраиныПродолжающиеся поставки западных вооружений на Украину могут спровоцировать киевскую верхушку начать военную операцию против...

Продолжающиеся поставки западных вооружений на Украину могут спровоцировать киевскую верхушку начать военную операцию против ЛДНР по примеру Михаила Саакашвили в 2008 году.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Усиливать потенциал этим идиотам (снабжение Украины оружием и военной техникой со стороны Запада – ред.) может кончиться тем, что они без разрешения, как Саакашвили понадеялся на то, что ему типа что-то сказали, что «мы за спиной», что он пойдёт, поубивает этих миротворцев и ещё тысячу осетин. Известно чем закончилось.

Конечно Украина – не Грузия, и решить за 5 дней эту проблему нельзя. Но в военном отношении должны пройти многие годы для того, чтобы Украина получила и освоила возможности своими силами решить военный вопрос на Донбассе, просто годы и десятки миллиардов долларов для создания соответствующей инфраструктуры и возможности», – заявил Погребинский.

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