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21.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Киевские крикуны уже запутались в причинах обострения ситуации в Азовском море

Причиной ухудшения отношений с РФ в Азове Киев называет то провокацию с «Нордом», то Крымский мост, ударные темпы строительства которого Украина сама же и спровоцировала.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Керченский мост строили, но из-за чего его строили? Если бы не блокада Крыма, которую устроила Украина, этот мост, может быть, ещё в проектной стадии находился бы. Ведь из-за чего его рекордными темпами построили? Потому что другого выбора не оставили! Теперь они винят Россию.

Соответственно, опять-таки, нам тут говорят, что первопричина (дестабилизации в Азовском море – ред.) Крымский мост, а потом говорят –провокация с «Нордом». Так «Норд» или мост? «Норд» -то не из-за моста захватывали! Причём – собственность крымского колхоза, какая украинская собственность?» – заявил политолог.

«Теперь они его пытаются «толкануть» с аукциона, причём, понятно, почему. Что с ним дальше делать? Он же никуда не выйдет за пределы порта, потому что его сразу же арестуют российские пограничники. На лом! Больше нет применения этому кораблю. Не будут же они его самолётом куда-то перебрасывать», – добавил Корнилов.

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