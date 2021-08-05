Киевские ЛГБТшники объявили русский «языком захватчика»

05.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Представители ЛГБТ в украинской столице решили продемонстировать свою русофобию в попытке понравиться наци.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил покинувший Украину и живущий в США журналист и блогер Анатолий Ульянов.

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«Вот это трэш. В посте «Страна для всех» на инсте Киевпрайда, эта уважаемая организация сообщает, что русский язык является «языком захватчика», и «несёт в себе вред культурному коду», – пишет Ульянов.

«Пожалуйста, отправьте этих заблудших грантососов на какие-то базовые либеральные курсы, где им объяснят значения слов «толерантность» и «инклюзивность». Как и то, что в мире, где человек больше не ходит в звериных шкурах, не воет на Луну, и подтирается бумажкой (а не ладошкой), подобные высказывания считаются оскорбительными, так как содержат дискриминацию по этническому признаку, разжигают межнациональную рознь, и, по существу, невежественны», – добавил автор.

При этом он полагает, что попытка прогнуться под наци не поможет представителям ЛГБТ

«В этом смысле, заранее прошу не обобщать всех его представителей с этой конкретной кучкой плохо образованных глупцов, которые не понимают, что риторические реверансы в надежде на милость нацика им не поможет. Для нацика, ребза, вы всегда были, есть и будете сами знаете кем, и делать с вами он всегда будет сами знаете что. Сколько бы вы ему не поддакивали из вашего Стокгольмского синдрома», – резюмирует Ульянов.