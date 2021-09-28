Киевские либералы возмущены: Запад провалил украинский тест на демократические ценности

Запад не хочет видеть нарушения основных демократических принципов в нынешней Украине, поскольку ему выгодна такая Украина.

Об этом в беседе на канале «Первый независимый» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, пока что Европейский Союз, США и другие страны демократии проваливают свой украинский тест. Отсутствие реакции надлежащего уровня на то, что в Украине происходит вокруг медиа, вокруг политических оппонентов власти, вокруг Конституционного суда, по многим другим направлениям вызывает кризис доверия к ним в либеральных кругах Украины.

Я сегодня общаюсь с многими коллегами – писатели, музыканты, политические мыслители, все они крайне разочарованы реакцией, прежде всего, Европейского Союза, отсутствием реакции на эту ситуацию. Всё это показывает даже проевропейски ориентированным украинцам, что европейские принципы демократии почему-то не универсальны. Они не применяются, например, в отношении украинского руководства.

Если бы что-то подобное делал Кучма или Янукович, уже давно были бы тяжелейшие санкции, они были бы в международной изоляции. Но сегодня реакция отсутствует, в ситуации, когда мы имеем беспрецедентное сужение политической конкуренции, демократии, прав и свобод в Украине.

Почему так – мы знаем. Но это не может оправдывать европейских партнёров. Это означает, что на самом деле те принципы, которые они декларируют, это в какой-то мере обёртка. Им нынешняя Украина выгодна, она приносит прибыль по многим направлениям начиная от леса, заканчивая газом, человеческой миграцией, трудовыми ресурсами. По многим направлениям она выгодна», – сказал Руслан Бортник.