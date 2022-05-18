Киевские марионетки! У Мединского проклюнулись ястребиные нотки

Киевские элиты прекрасно осознают свою несамостоятельность и совершенно этого не скрывают.

Об этом в ходе выступления на лекции в рамках Федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, они сами это осознают, когда общаемся. Поверьте, наши оппоненты – совсем не дураки там собрались. Это поднаторевшие хваткие люди с цепким, изворотливым и быстрым умом, вот они так хитро говорят: вы знаете, у нас несколько центров принятия решений. Понимайте, как хотите.

Мы понимаем, что одним из центров принятия решений являются их западные друзья. Хотя, это такие друзья, что врагов не нужно. У них теперь друг в Польше большой. Зная историю, я ни секунды не сомневаюсь, что друг в Польше при первом удобном случае с удовольствием отгрызёт у друга Украины западноукраинские земли», – сказал Мединский.