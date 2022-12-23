Киевские медийщики: «Безобразие! Мнения российской и украинской стороны ставят на одни весы»

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Информация всегда должна преподноситься равно, с учётом нескольких мнений, однако это не относится к точке зрения любых представителей российской стороны.

Об этом заявили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем насколько злыми, дьявольскими являются российские телеканалы, которые транслируются в некоторых странах Европы, как RT. Он очень влиятельный телеканал, особенно в некоторых странах Латинской Америки. Битва с дезинформацией на этих телеканалах далека от завершения», – сказал спикер «Репортёров без границ» на Украине Алекс Куеро.

«Они как бы сами по себе и как бы объективно освещают события, но это пропаганда. Они показывают, что происходит на Украине, но Кремль всё это время комментирует это по-другому. Не должно быть одновременно две точки зрения, которые одновременно противоречит одна другой. Нам нужно защищать настоящую журналистику. Поддерживать украинских журналистов на местах», – призвал Куеро.

В свою очередь гендиректор «Украинского института медиа и коммуникаций» Диана Дуцик поддержала возмущение собеседника, добавив, что на Западе иногда ставят под сомнение украинскую подачу информации.

«Когда западные журналисты на одни весы ставят слово украинского военного и слово вагнеровца, мы же понимаем, что в одном случае – это представитель страны агрессора, а в другом это человек, который защищает свою территорию, землю. Можно ли здесь применять одинаковые критерии оценки к двум сторонам? У меня есть большие вопросы, и наверное, мы должны начать дискуссию на международном медийном уровне о том, что нам делать с этим. Это вызов для всей медийной общественности. Это вызов не только для Украины. Я очень благодарна коллеге, который говорил об ответственности российских пропагандистов. Об этом очень важно говорить. Мировое общество журналистская должна очиститься от ручкания с российскими пропагандистами, с журналистами, которые пропагандируют российский имперский дискурс, кто-то сознательно, а кто-то несознательно», – возмутилась Дуцик.