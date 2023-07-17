Киевские мосты получили критические повреждения

Игорь Шкапа.  
17.07.2023 12:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Инфраструктура, Киев, Украина


Известные мосты в украинской столице – Патона и Метро – на грани разрушения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, ссылаясь на отчет, проведенный комиссией по проверке состояния мостовых сооружений, которую возглавляет вице-премьер Александр Кубраков.

Известные мосты в украинской столице – Патона и Метро – на грани разрушения. Об...

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«Эксперты зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов. В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами», – отмечается в отчете.

В министерстве напоминают, что мост Патона эксперты признали неработоспособным еще во время обследования в 2018 году.

«Осмотр объекта, согласно регламенту, должен был происходить ежегодно. Впрочем, последняя проверка состоялась в 2020 году. То есть, три года не было ни одного обследования моста», – указывают в министерстве.

Кроме того, было сказано, что первый тендер на проектирование реставрационных работ моста объявят лишь в конце августа.

«Стабильная и безопасная работа мостов в условиях военного положения – это вопрос нашей обороноспособности. От состояния инфраструктуры зависит, как быстро будет происходить обеспечение военными и гуманитарными грузами. Мы готовы открыто говорить о проблемах, которые существуют в инфраструктуре, для того, чтобы оперативно их решить», – в свою очередь заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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