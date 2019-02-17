17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве на Софийской площади украинские националисты провели мероприятия в честь четвёртой годовщины «захвата» Широкино.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила ультраправая партия “Национальный корпус”, созданная на базе неонацистского подразделения “Азов”, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16 февраля в Киеве ветераны российско-украинской войны отмечают четвертую годовщину Широкинской наступательной операции, в ходе которой полк «Азов» освободил пять населенных пунктов на Донбассе, отодвинув линию фронта и защитив от обстрела Мариуполь

Мероприятия начались на Софийской площади, откуда в 2014 году, присягнув на верность Украине, отправлялись на войну с оккупантом первые добровольцы. Украинские воины собрались сегодня вместе, чтобы вспомнить павших в боях за Украину собратьев и поделиться воспоминаниями», – говорится в сообщении.

В свою очередь лейтенант запаса Народной милиции ДНР Владимир Безручко с позывным «Воевода» рассказал, что киевские националисты могли бы устраивать такие праздники хоть круглый год, ведь их «Широкинская операция» – не более, чем захват так называемой «серой зоны».

«В июне 2015 года Широкино вошло в состав «серой зоны». То, что они его захватили – это, как они называют, «жабьи прыжки», это захват серой зоны. Это, конечно, очень плохо, им стоило бы дать за это «по мозгам». Но, фактически, они ничего у нас не отобрали.

Это очередная «перемога». Если считать их захваты «серой зоны», то они могут круглогодично праздновать свои «перемоги». Они с боями что-нибудь взяли? Нет. Они просто захватывают «серую зону», которую оставили по Минским договорённостям. Ведь мы больше отступать не будем, мы можем идти только вперёд», – резюмировал офицер.