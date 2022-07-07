Киевские наци паникуют: Белорусская армия при наступлении моментально усилиться российской

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Новости Украины

Одной из сильных сторон армии России является способность оперативно перебрасывать большие силы.

Об этом в эфире видео-блога экс-депутата Верховной рады и боевика Игоря Мосийчука заявил один из бывших командиров нацполка «Азов», бывший член политсовета запрещенного в РФ «Правого сектора», уроженец Севастополя Игорь Криворучко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет наступление, белорусская армия будет усилена российской армией. Когда мы видим, что сегодня сил для полноценного наступления не хватает, то это очень быстро может измениться. Ярким примером этого являются события 5 января этого года, когда в Казахстане начались беспорядки, и президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ, то российские войска уже 6 числа, то есть на следующий день, были в Казахстане», – говорит националист.

«Нужно обратить внимание, что одной из сильных сторон нашего врага, РФ, является возможность перекидывать большие людские ресурсы. Для этого у них есть огромная материально-техническая база, и откидывать возможность наступления со стороны Белоруссии нельзя, но по состоянию на сегодня у нас есть глубокоэшелонированная многоуровневая оборона, и непосредственно Киеву сегодня ничего не угрожает. В то же время, если будут перекинуты большие силы, то ситуация может быть непростой», – сказал Криворучко.