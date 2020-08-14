Киевские наци подстрекают белорусских майданщиков брать в руки оружие

14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня в центре Киева участники акции солидарности с белорусскими майданщиками открыто призывали белорусов к вооружённому сопротивлению и обещали со своей стороны помощь.

Так, уже традиционно несколько десятков «свидомых» и «сябров» вышли на пикет под белорусское посольство, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня белорусскому народу предоставляется исторический шанс наконец-то взять свою судьбу в свои собственные руки, я очень надеюсь, что белорусский народ этим воспользуется, – говорил один из участников митинга. – Всё зависит только от того, насколько сейчас белорусы смогут у себя на родине организоваться и вооружиться…

Белорусский народ должен ответить достойно, не гуляниями и не хождениями с голыми руками по площадям, не призывами к ментам, чтоб они переходили на сторону народа, а надо ответить вооружённым сопротивлением, надо именно вооружаться и организовываться».

При этом другой митингующий, участвовавший в карательной операции против народа Донбасса, признал, что дело украинского майдана проиграно.

«Уважение и благодарность. Так, как они нас поддержали во время майдана и революции достоинства, как белорусы нас поддерживали на протяжении всей войны. Как оно будет, никто не знает, вы видите, что революция у нас проиграна, и мы видим, что после майдана произошло. Но на нашу поддержку и помощь они всегда могут рассчитывать», – пообещал АТОшник.

Националисты жгли фаеры и кричали: «Слава Украине – героям слава!», «Живе Беларусь», «Солидарность-солидарность!», «Стоп мусорскому террору!», «Свободу народам – свободу человеку!». Майданщики держали флаги Украины, флаги гитлеровских коллаборантов Белоруссии и полотно с гербом Литвы.

«Украинцы очень хорошо знают, что такое мусорское своеволие, полицейское, особенно то, что происходило в 2014 году, и, слава богу, что мы его частично побороли, хоть и не совсем. Сейчас мы то же самое видим в Беларуси, но Лукашенко решил идти по самому худшему сценарию», – вещал другой оратор.

Также один из майданщиков анонсировал на субботу акцию «Цепь солидарности с Беларусью» у Арки дружба народов, а также «Марш солидарности с Беларусью» в воскресение на Михайловской площади.