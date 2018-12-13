Киевские нацисты получили неожиданный ответ: Москва «пытается сохранить Украину и договориться»

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Заявления украинских политиков о беспрецедентной концентрации российских войск вдоль границы – пропаганда, направленная исключительно для внутреннего обывателя, – на Западе легко могут убедиться в недостоверности информации.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шизофрения украинских военных и националистов на тему того, что Россия вот-вот нападёт уже становится дежурной, она уже никого не пугает. По данным СИПРИ (Стокгольмский институт исследования проблем мира – ред.) все российские вооружения сосчитаны – где находятся, в каком состоянии, в каком количестве, всё это есть в открытом доступе. Если сайту Минобороны не верят, пусть смотрят на международных – СИПРИ, повторюсь, давным-давно всё расписал.

Придуманные армии, которые возникают в головах таких людей с Марса или ещё откуда-то, могут пугать только местного обывателя, всем остальным очевидно: если бы Россия хотела начать войну, она бы её закончила в течении двух недель в 2014 году», – заявил выступающий.

«Россия в этом случае пытается сохранить Украину как государство, с которым ещё можно как-то договариваться, и это очевидно даже по конфигурации наших ВС, которые на сегодняшний момент есть», – добавил Владислав Шурыгин.