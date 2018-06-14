14.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Киевские нацисты попытались сорвать трансляцию чемпионата мира

Украинские радикалы провели очередную акцию против телеканала «Интер» в знак протеста против трансляции ЧМ-2018 в России.

Соответствующую видеозапись опубликовали на своей странице в Facebook «Национальные дружины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Под выкрики «Слава Украине – героям слава!» и «Слава нации – смерть врагам» активисты обклеили стёкла офиса телеканала стикерами с изображением футболиста, бегающего с мячом между могильных крестов.

«Акция оказалась короткой, но удачной. Напомнили всем, что Интер – это пророссийский канал, который систематически занимается российской пропагандой. Трансляция Чемпионата мира по футболу в РФ – ещё одна попытка распространить идеи «русского мира» среди украинцев. Не смотри ЧМ-2018 – нет футболу в крови!», – говорится в комментарии к видео.