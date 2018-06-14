14.06.2018, Киев, Владимир Гладков
  2 946 просмотров
Скандал, Спорт, Украина

Киевские нацисты попытались сорвать трансляцию чемпионата мира


Украинские радикалы провели очередную акцию против телеканала «Интер» в знак протеста против трансляции ЧМ-2018 в России.

Соответствующую видеозапись опубликовали на своей странице в Facebook «Национальные дружины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Под выкрики «Слава Украине – героям слава!» и «Слава нации – смерть врагам» активисты обклеили стёкла офиса телеканала стикерами с изображением футболиста, бегающего с мячом между могильных крестов.

«Акция оказалась короткой, но удачной. Напомнили всем, что Интер – это пророссийский канал, который систематически занимается российской пропагандой. Трансляция Чемпионата мира по футболу в РФ – ещё одна попытка распространить идеи «русского мира» среди украинцев. Не смотри ЧМ-2018 – нет футболу в крови!», – говорится в комментарии к видео.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть