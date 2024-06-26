Киевские неонацисты мечтают уничтожить Кремль и сделать там огороды для тероборонщиков

Анатолий Лапин.  
26.06.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Москва, Нацизм, Россия, Русофобия, Украина


Украина должна уничтожить московский Кремль, потому что он является символом России. Об этом в эфире видеоблога неонациста Евгения Карася заявил его идеологический соратник, экс-депутат Верховной рады и член батальона «Свобода» Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ильенко размечтался создать «зону оккупации Московия» благодаря украинским войскам.

Украина должна уничтожить московский Кремль, потому что он является символом России. Об этом в...

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«Я представляю себе какой-то 2027 год, оккупационный район Москва, зона оккупации Московия, Кремль, пылающий от пожаров, и где-то в кабинетах Кремля кабинет, табличка: «Евгений Карась. Комендатура города Москвы». Не, ну Кремль надо однозначно уничтожить, там ничего не должно символического остаться. Мы заходим в далекие стратегические фантазии, но как они нам уничтожали символические места силы, этот центр все равно должен быть уничтожен».

«Знаешь, мы мечтаем уничтожить Кремль, а реально это как будет? Кремль, а там огороды сделали наши терробороновцы», – пошел еще дальше Карась.

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