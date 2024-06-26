Киевские неонацисты мечтают уничтожить Кремль и сделать там огороды для тероборонщиков

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Украина должна уничтожить московский Кремль, потому что он является символом России. Об этом в эфире видеоблога неонациста Евгения Карася заявил его идеологический соратник, экс-депутат Верховной рады и член батальона «Свобода» Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ильенко размечтался создать «зону оккупации Московия» благодаря украинским войскам.

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«Я представляю себе какой-то 2027 год, оккупационный район Москва, зона оккупации Московия, Кремль, пылающий от пожаров, и где-то в кабинетах Кремля кабинет, табличка: «Евгений Карась. Комендатура города Москвы». Не, ну Кремль надо однозначно уничтожить, там ничего не должно символического остаться. Мы заходим в далекие стратегические фантазии, но как они нам уничтожали символические места силы, этот центр все равно должен быть уничтожен».

«Знаешь, мы мечтаем уничтожить Кремль, а реально это как будет? Кремль, а там огороды сделали наши терробороновцы», – пошел еще дальше Карась.