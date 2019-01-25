Киевские офицеры лишены чести: Такие вернут Измаил туркам

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

В Киеве демонтировали памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, расположенный у входа в бывшее суворовское училище, ныне – военный лицей им. Ивана Богуна.

Скульптуру убрали при присутствии одиозного главы Украинского национального института памяти Владимира Вятровича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суворов – на выход. Деколонизация на марше», – заявил чиновник, не смутившись, что принятый Верховной Радой закон назывался «О декоммунизации», т.е. к полководцу времен Российской империи отношения иметь не должен.

«Киев активно растит поколение Иванов, родства не помнящих, воспитанных на мантрах величия и эпохальной древности украинства и звериной ненависти ко всему русскому, т.е. к собственным изначальным корням. Естественно, Суворов, отвоевывавший земли Новороссии, которая сегодня – Юго-Восток Украины, не вписывается в эту идеологему», – комментирует общественник из Николаева Антон Половенко.

«Никто не успел, видимо, рассказать Вятровичу, что свой главный военный труд «Наука побеждать» (чувствуете актуальность названия?) Александр Васильевич написал… в Винницкой области, в небольшом городке Тульчин… А еще Суворов командовал взятием крепости Измаил, что в Одесской области… Знаете, что раздражало Вятровича в конкретном памятнике Суворову? А тот факт, что он был открыт к 30-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне… для него же и 9 Мая не праздник», – подчеркивает киевский журналист Владимир Кацман.

«При этом режиме не должно быть памятников победителям, а только памятники лузерам и маргиналам (привет Петлюрам и Бандерам). Может, стоит заодно и Измаил туркам вернуть?» – поддерживает киевский журналист Дмитрий Марченко.

Телеведущий Максим Равреба, покинувший Украину после Евромайдана, рассказывает факты из истории бывшего Суворовского училища в Киеве – здание было построено в 1915 году для Алексеевского юнкерского училища. Там учился брат Михаила Булгакова, Николай, выведенный в романе Белая Гвардия, как Николка. Там же преподавал шурин Булгакова, Михаил Карум (в романе – Тальберг).

«Украинствующие обижаются на Суворова за ликвидацию последней Запорожской сечи», – поясняет Равреба причину сноса памятника.

«Суворовское училище имело традиции. Среди них и так называемая офицерская честь. Чтить память об учебе, привечать однокурскиков, прибывать на встречи. Дело чести – фото у памятника Суворову. Присяга и всё такое. У каждого в альбоме оно есть. Не иметь такое – бесчестие. Ключевое слово – честь. Никто из выпускников-суворовцев, а они сегодня служат и в ВСУ, не защитил свою честь, честь училища, честь выпускников и честь офицера. Киевские суворовцы лишены чести», – констатирует автор.