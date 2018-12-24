24.12.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Киев, Туризм, Украина
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Киевские отельеры развенчали миф о притоке туристов

Богатые туристы не горят желанием посещать украинскую столицу.

Об этом в интервью киевскому журналу “Фокус” рассказала управляющая киевского отеля Fairmont Елизавета Юрушева.

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“В последнее время власти много говорят о развитии въездного туризма.. Вы ощутили приток туристов?”, – поинтересовалось издание.

“По нашим гостям я вижу, что состоятельных туристов в Киеве очень мало. В основном у нас останавливаются по работе. Это четко видно по заполняемости. На выходных провал, а в понедельник заполняемость номерного фонда вырастает. Если говорить о месяцах, то пиковый период с сентября по декабрь”, – рассказала Юрушева.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, во время пребывания на Украине гражданам Швеции рекомендуют избегать больших скоплений людей, опасаться бродячих собак и гепатита.

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