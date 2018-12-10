Киевские патрульные установили рекорд по ДТП

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В минувшие выходные в Киеве патрульные полицейские установили своеобразный “антирекорд” и повредили пять служебных автомобилей – в частности 8 декабря автомобиль патрульной полиции во время преследования нарушителя вылетел в кювет, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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“Предварительно во время преследования транспортного средства служебный автомобиль не справился с управлением и съехал в кювет. Один пострадавший патрульный обратился за медицинской помощью, автомобиль получил механические повреждения. Будет инициировано служебное расследование Департаментом патрульной полиции”, – отметили в патрульной полиции.

При этом в пресс-службе уточнили, что происшествие произошло 8 декабря в Оболонском районе Киева. Удалось в конце патрульным задержать нарушителя, которого они преследовали, в пресс-службе не сообщили.

Так, 9 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия служебный автомобиль патрульной службы вылетел на пешеходную часть и сбил пешехода.

Также вчера ночью в Киеве на проспекте Лобановского ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной службы, который въехал в троллейбус.

Той же ночью в Киеве на улице Старобориспольская произошло лобовое столкновение двух автомобилей патрульной службы полиции.