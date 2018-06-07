07.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Образование, Общество, Политика, социальные протесты, Украина

Киевские педагоги предупреждают: «Если мы начнём забастовку, остановится вся Украина»


Работники общеобразовательных школ Украины готовы выйти на забастовку, если власть не выделит средства на выплату зарплат в полном объёме.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на Украине дефицит образовательной субвенции с 1 сентября 2018 года будет составлять 865 миллионов гривен. Этой суммы не хватает для того, чтобы до конца календарного года выплачивать зарплату общеобразовательным учебным заведениям в полном объёме. Отсутствие этих средств будет означать, что педагог лишится надбавки за престижность и надбавки за напряжённость и сложность в работе, теряя из своей зарплаты 2000 гривен ежемесячно.

«Мы чётко знаем свою позицию, мы её получили от общих сборов всех глав профсоюзных организаций учебных заведений – 600 садиков и 400 школ. То есть, у нас есть вотум доверия.

И сейчас мы предупреждаем власть, чтобы не допустить во время учебного процесса забастовку. Потому что, когда начнётся забастовку, остановится не просто Киев, остановится вся Украина. Потому что в садиках родители вынуждены будут сидеть с детьми, а школы будут закрыты.

Мы осознаём, что это крайняя мера, но мы даём власти время до первого сентября для того, чтобы власть дефицит в 865 миллионов закрыла и решила вопрос позитивно», – заявил Александр Яцунь.

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