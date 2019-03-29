Киевские переговорщики приезжают в Минск в «бредовом состоянии»

29.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Недоговороспособность украинской стороны завела переговоры по Донбассу в Минске в такой тупик, когда уже не может быть речи ни о какой интеграции, а на повестку дня должен ставиться вопрос хотя бы о сосуществовании.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От выборов, запланированных на 31 марта, я не жду ничего хорошего. Потому что вчера в Минске мы общались с теми людьми, которых инструктировал Порошенко и его администрация. Эти люди приезжают в абсолютно бредовом состоянии, они не готовы разговаривать вообще ни о чём. То есть мы сегодня уже понимаем, что мы не готовы разговаривать ни о какой интеграции, ни о каком слиянии или выстраивании единого государства, мы должны говорить хотя бы о сосуществовании. Но эти люди говорить об этом не способны, они не готовы идти на какие-либо компромиссы, эти люди не готовы признавать ошибки”, – сказал луганский политик.

По его словам, для примирения нужно сначала оплакать погибших, отдать им долг памяти, найти виновных, а не избирать их президентами.

«Чтоб вы не считали, что это было когда-то, а, по статистике вчерашнего дня, около 400 «презентов» мы получили с той стороны. Пока вы рассуждаете о том, кто будет президентом, на Донбассе продолжается война, продолжают лететь снаряды, и те люди, которые приезжают в Минск, несут откровенную околесицу, говорят: «Русские пускай оттуда уйдут», – рассказал Мирошник.