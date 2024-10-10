Киевские «письменники»: Мы могли «уничтожить путинский режим», но Запад не дал этого сделать

Из-за стратегии США, Украина в 2022-2023 гг. не только провалила «контрнаступ», но и сорвала «миссию уничтожения путинского режима».

Об этом говорили авторы книги «Русская война против Украины. Как наконец разорвать четырехсотлетний замкнутый круг» на презентации в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу обратить внимание на такой момент, как управление эскалацией, управление войной, мы очень много времени этому отводим, как оно происходит со стороны Запада. И почему мы не смогли выполнить миссию уничтожения путинского режима в конце 2022 и в 2023 году. Здесь написано об этом. Да, у нас была возможность это сделать, нам этого сделать не дали», – сказал украинский военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Его соавтор, экс-секретарь СНБО времен Кучмы, а ныне первый вице-президент НАН Украины Владимир Горбулин добавил, что основатели стратегии управления эскалацией – это США.

«Они уже в первые месяцы войны показали примеры. Я хорошо помню, что тогда сказал на тот момент председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли: когда мы даём стране оружие, мы должны думать, зачем оно им, есть ли оно у нас, сможем ли мы компенсировать его количество на наших складах, и четвёртое – как к этому относится Россия? А потом он эти четыре вопроса привёл в один: сделать так, чтобы ни в коем случае конфронтация не перешла с Украины на территорию стран НАТО с применением вооружений. И это значительно уменьшило наши возможности защищаться, потому что мы считали, что США – номер один, и свято в это верили. И, как написал Залужный, это в 2023 году стало причиной того, что мы не смогли реализовать свой наступательный порыв. И мы могли практически некоторые вопросы, как только что сказал Валентин, решить в 2023 году», – рассказал Горбулин.