Киевские подпольщики наводят российские ракеты и дроны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве задержали двух мужчин, которые корректировали воздушную атаку на украинскую столицу 21 сентября.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года. Установлено, что накануне этой даты задержанные направили русским координаты для удара по городу. Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия. По данным следствия, «наведением» российских ракет на Киев занимались два местных жителя, работавших на Главное управление Генштаба РФ (известное как ГРУ)», – говорится в сообщении.

Примечательно, что речь идет о явно идейных людях, поскольку, утверждает украинская спецслужба, в поле зрения военной разведки России «они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях», которые распространяли после начала СВО.

«По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты «втемную» использовали своих знакомых, у которых выспрашивали «нужную» информацию под видом бытовых разговоров. Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры», – добавил в СБУ.

Сейчас оба подпольщика задержаны. Им грозит пожизненное заключение.