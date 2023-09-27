Киевские подпольщики наводят российские ракеты и дроны

Игорь Шкапа.  
27.09.2023 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, СБУ, Украина


В Киеве задержали двух мужчин, которые корректировали воздушную атаку на украинскую столицу 21 сентября.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Киеве задержали двух мужчин, которые корректировали воздушную атаку на украинскую столицу 21 сентября....

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«Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года. Установлено, что накануне этой даты задержанные направили русским координаты для удара по городу.

Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия. По данным следствия, «наведением» российских ракет на Киев занимались два местных жителя, работавших на Главное управление Генштаба РФ (известное как ГРУ)», – говорится в сообщении.

Примечательно, что речь идет о явно идейных людях, поскольку, утверждает украинская спецслужба, в поле зрения военной разведки России «они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях», которые распространяли после начала СВО.

«По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты «втемную» использовали своих знакомых, у которых выспрашивали «нужную» информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры», – добавил в СБУ.

Сейчас оба подпольщика задержаны. Им грозит пожизненное заключение.

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