Киевские подпольщики вскрывают позиции украинской ПВО

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В Киеве задержан мужчина, который выявлял цели для нанесения ударов российской армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что это далеко не первый российский агент в украинской столице.

«Служба безопасности провела в Киевской области спецоперацию, в результате которой задержала еще одного российского агента-корректировщика», – сообщает СБУ.

Утверждается, что он «работал на Главное управление Генерального штаба РФ (более известного как ГРУ)».

«По указанию агрессора он устанавливал геолокацию подразделений Сил обороны на территории столичного региона. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, он переправлял информацию об электроподстанциях в Киеве.

«По имеющимся данным, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинского ПВО. Разведывательная информация потребовалась захватчикам для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов России по Киеву и близлежащих населенных пунктах», – отчиталась украинская спецслужба.

Указывается, что задержанным является 23-летний житель Одессы, переехавший в Киев.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он арестован, ему грозит пожизненное заключение.