Киевские полицаи сдали в СБУ парней с флагами России и Украины

10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

По центру киевского Крещатика прошлись двое парней, обернутые в российский и украинский флаги.

Соответствующая видеозапись была размещена в сообществе Facebook «Киев оперативный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обнимемся, братья». Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города… Одни говорят, что они молодцы, другие – едва сдерживаются, чтобы не дать по морде. Патрульные полицейские адекватно отреагировали, переписали данные, направили в СБУ…», – говорится в комментарии к ролику.

Данный инцидент прокомментировал также на своей странице в Facebook председатель партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров.

«Придворные медиа захлебнулись от возмущения провокацией в центре Киева, когда два парня шагали по разделительной полосе Крещатика, закутанные в украинский и российский флаги. А в чем, собственно, провокация? Разве патриоты не требуют мира в Украине, то есть прекращения войны на Донбассе и фактического примирения с Россией? Требуют, только на своих условиях. Так давайте обсуждать условия, искать компромисс. А выступать за бесконечную войну можно лишь до тех пор, пока народ окончательно от нее не устанет и не пристрелит собственных патриотов», – пишет Азаров.