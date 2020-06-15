15.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Политика, Преследования журналистов
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Киевские полицаи встали на сторону неонацистов, напавших на журналистов


В то время, как в Шевченковском райсуде Киева продолжают избирать меру пресечения  неонацисту Сергею Стерненко, убившему в Одессе человека, под зданием суда полиция принялась вышвыривать журналистов ряда изданий, на которых нападала группа поддержки одиозного праворадикала.

Об этом украинские журналисты сообщают у себя в Telegram-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой-то парадокс под Шевченковским судом происходит, где судят Сергея Стерненко за «убийство» человека. Полиция вытолкала с территории здания суда журналистов Klymenko Time, Шарий. net, VESTI, Страна и ряд других. Вот активисты начали этому радоваться и скандировать матерные речевки и зажгли файера», – сообщает канал «Легитимный».

Отмечается, что «полиция решила не задерживать тех, кто нарушает права журналистов и закон», а просто выгнать «плохих журналистов».

«Такое ощущение, что кто-то специально делает ситуацию в стране такой какой она была в 2018 году», – добавили авторы канала.

Комментируя происходящее, на канале издания «Страна» подчеркнули, что полиция выводит из-под здания суда журналистов, на которых нападают, а не тех, кто нападает

«Хотя должно быть ровно наоборот. Тех, кто нападает на журналистов, нужно привлекать к уголовной ответственности. А сейчас происходит прямое препятствование журналисткой деятельности. И, что ещё хуже – потакание беспредельщикам, которые нападают на журналистов», – добавили в издании.

Кроме того, главред «Страны» Игорь Гужва выразил уверенность, что нападение на журналистов спровоцировано со стороны группы поддержки Стерненко.

«Что делает полиция? Она вывела журналиста Шария, а потом вытолкала журналиста «Страны» и ряда других изданий из под здания суда без каких-либо объяснений. Ещё раз акцентирую внимание – полиция выводит из под здания суда журналистов, на которых нападают, а не тех, кто нападает, – написал Гужва у себя в Facebook.

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