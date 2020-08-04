Киевские политики предпочитают «сияющий Крым» запущенным и тусклым украинским курортам

04.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутата украинского парламента, лидера партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, который накануне съездил на отдых в Крым, нужно обвинить в государственной измене и посадить в тюрьму.

Об этом на своей странице в Facebook заявил одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Медведчук с женой поехали в оккупированный Крым. Я считаю, что сразу после возвращения Медведчука из оккупированного Крыма он должен направиться, для начала, на Лукьяновку, а потом оттуда – в колонию строгого режима с обвинением в государственной измене. С этим цирком нужно заканчивать», – возмутился русофоб.

Ситуацию прокомментировали в эфире телеканала «Россия 1». В частности, замдиректора института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) Никита Данюк заявил, что украинские политики массово ездят в Крым потому, что за 6 лет пребывания в составе РФ полуостров превратился в курорт мирового уровня, особенно на фоне запущенных соответствующих инфраструктур Одесской и Николаевской областей.

«У нас Украина – «очень открытая и привлекательная для инвестиций страна» ведь не с 2014 года, правильно? Мы ещё можем вспомнить первую революцию – так называемую оранжевую. Когда неоднократно украинские политики говорили, что «если мы придем к власти, то к нам придут инвесторы, у нас такие замечательные курорты».

Я хочу спросить украинских коллег, которые напротив стоят: скажите, почему за это время (то время, когда Украина является очень привлекательной для инвесторов страной, открытой страной), мы не слышим о курортах мирового уровня на побережьях Николаевской области, Одесской области и т.д.?» – обратился Данюк к украинским оппонентам.

«И самое интересное, что представители политического истеблишмента Украины, и Медведчук, безусловно, таким является, предпочитают поехать в Крым. Это о чем говорит? Это очень важный сигнал, на мой взгляд, который показывает, что Крым – как был жемчужиной, ещё когда он находился в составе Украины, но сейчас он сияет еще ярче» – пояснил эксперт.

«Просто посмотрите, сколько денег пришло в инфраструктуру крымскую, сколько денег пришло в экономику Крымской Республики за те семь лет, в рамках которых она вместе с Россией, и просто сравните, какие инвестиции были со стороны Украины, этого открытого государства, в этот прекрасный, замечательный регион. Просто фактически несоизмеримые цифры, согласитесь?» – добавил Данюк.