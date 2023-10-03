Киевские политологи умоляют не проводить выборы

В случае проведения парламентских и президентских выборов на Украине до окончании войны ситуацией обязательно воспользуются русские, что приведёт к катастрофическим для страны последствиям.

Об этом говорили украинские политологи на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Киевский эксперт Олег Саакян предупредил, что после выборов украинские власти как институт окончательно потеряют легитимность в глазах России.

«Проведение выборов во время войны более угрожающе, чем их не проведение. Такие выборы могут стать очень серьёзным вызовом для стабильности, единства внутри Украины и на выходе мы можем получить более слабую власть, чем есть сейчас. Поскольку и легитимность будет подмыта, признание, что такие выборы состоялись – это всегда будет компромисс, как внутренняя, так и внешняя легитимность. На что мы закрываем глаза, что является оправданным во время войны – не голосование кого-то, не баллотирование кого-то, непроведение в каких-то точках из-за безопасности и риски, например, избирательного процесса. И тем, что мы считаем ключевым и важным, то, на чём мы можем базировать свою оценку, что выборы состоялись. То есть какой-то процент, который принял участие, прозрачность процесса, агитации, где она была, и других обстоятельств. Поскольку это будет компромисс, то это открывает широкое поле для саботирования признания таких выборов. Понятно, что они будут признаны, но, тем не менее, российская пропаганда получит ещё большее основание, чтобы говорить о нелегитимности украинской власти, чем если власть в соответствии с законом и конституцией продолжает свою деятельность без проведения выборов, как это было предусмотрено украинским законодательством. Поэтому такой избирательный процесс является для Украины неправильным сценарием и на сегодняшний день то, что есть консенсус не проводить выборы – я персонально ему рад», – сказал Саакян.

Его полностью поддержал ещё один политолог Константин Матвиенко. По его словам, на плечах украинских выборов в парламент зайдёт пятая колонна и легитимизирует территориальные уступки Украины.

«Однозначно нельзя проводить выборы до того, пока не будет завершена война, причём и на поле боя, и в юридическом плане. Потому что нас могут подталкивать к переговорам с агрессором на предмет территориальных уступок, и действительно, если провести выборы, а эти выборы могут быть проведены под значительным информационным влиянием РФ, то нам просто создадут пятую колонну, которая будет подталкивать власть уже через парламентские механизмы к тому, чтобы уступить территории. Это может быть такой их целью. На сегодня у нас есть легитимный парламент и легитимный президент. Они показали себя совсем не худшим образом в острой ситуации и пандемии, и тем более войны, и действительно у них термин полномочий увеличивается, но это законно избранная украинская власть. Мировая история знала много прецедентов, когда откладывались выборы, в частности, парламентские для того, чтобы не перевешивать внутреннюю ситуацию и не создавать такую угрозу», – заявил Матвиенко.

Стоит заметить, что именно эти эксперты обслуживают интересы экс-премьера, депутата ВР, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая, по всей видимости, опасается идти сегодня на выборы из-за крайне низких рейтингов.