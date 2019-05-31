Киевские правозащитники: Крымских татар на Украине преследуют по этно-культурному признаку

31.05.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине крымские татары постоянно подвергаются дискриминации так же, как и другие национальные меньшинства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель Украинско-арабского центра, директор ООО «Мир Образования» Антон Вершина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, видимо, «для убедительности», Вершина прибег к сравнению действий украинских силовиков с работой российских оперативников в Крыму.

Однако обвинить российских правоохранителей в преследовании крымских татар по национальному и культурному признаку украинский правозащитник, всё-таки, не решился, озвучив дежурный набор штампов о якобы религиозном и политическом преследовании мусульман в Крыму.

«К сожалению, проблема нарушения прав меньшинств в Украине до сих пор существует. Существует проблема дискриминации, негативного отношения к представителям этнических меньшинств, иностранцам в Украине. Постоянно фиксируются кричащие случаи нарушения этих прав.

Когда мы говорим о правах меньшинств, мы не можем забывать и о наших согражданах, которые живут в оккупированном Крыму. Мы видим, что происходят системные преследования жителей Крыма, которые исповедуют ислам, мусульман.

Задержания, пытки, аресты мусульман в Крыму. Мы видим, что правозащитники постоянно реагируют на эти случаи, но, к сожалению, оккупационное правительство на это никак не реагирует.

Наших соотечественников в Крыму преследуют за то, что нашим законодательством не предусмотрено. Например, запрещена организация Хизб-ут-Тахрир, ее членов преследуют. Нет доказательств вины крымчан, которые арестованы по этим обвинениям.

Но и у нас есть случаи преследования мусульман. Проводятся обыски в исламских культурных центрах сотрудниками СБУ, Нацполиции. Заводятся уголовные дела. Это продолжается уже больше года. Проводятся обыски в отношении литературы, которая якобы содержит призывы к насилию. Это книги авторства исламских проповедников- философов. Непонятно, когда это закончится», – сетует украинский правозащитник.

По словам политического эксперта Дмитрия Шепеля, представители преследуемых меньшинств не могли принять участие в пресс-конференции поскольку это слишком рискованно, и они вынуждены использовать «специальные меры скрытности» перемещаясь по украинским городам. Шепель тоже уверяет, что украинские силовики действуют как российские.

«Такое впечатление, что наши спецслужбы копируют методы работы российских и переносят их на нашу почву. Один в один», – негодует эксперт.