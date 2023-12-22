Киевские предновогодние реалии: «золотой фуникулер» и голодающие вокруг

Накануне Нового года киевские власти во главе с мэром Кличко радостно сообщили, что столичный фуникулер получит новый дизайн. Для него закупят аж целых две кабины и проведут ремонт на обеих малюсеньких станциях, верхней и нижней, дабы они стали «инклюзивными и более привлекательными».

И на все это планируется потратить пустяковую сумму – всего лишь 486 млн грн ($13,2 млн). Плюс 2 млн ($55 тыс.) на проектную документацию, которую горадминистрация всегда заказывает у сторонних подрядчиков, способных заносить «откаты». Правда, некоторые злые языки ворчат, что даже в элитном поселке Конча-Заспа средняя стоимость дворцов находится в пределах где-то $10 млн, но это все простая человеческая зависть. И потом: то дворцы, а то – целый фуникулер!

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Это ведь особая фишка Кличко. Он испытывает прямо-таки наркотическое пристрастие к этому канатному транспортному средству, ползающему туда-сюда с Почтовой площади на Владимирскую горку и обратно. Видимо, Пидале, как именуют экс-боксера киевляне за высокий интеллект, не дают покоя лавры коллег из Европы, которую он просто обожает (видимо, по той причине, что у них с братом там гражданство, активы и недвижимость).

Фуникулеры имеются в Париже, Барселоне, Генуе, Неаполе, Праге и других городах Евросоюза. Там эти линии, выполняющие транспортные функции, одновременно являются аттракционами, привлекающими интерес туристов. И киевскому голове, вероятно, грезится, что он торчит на одном постаменте вровень с мэрами упомянутых городов. Конечно, очень лестно ощутить себя, скажем, наравне с мэром Парижа или Неаполя. Ну как Гомер, Мильтон и Паниковский, так Анн Идальго, Гаэтано Манфреди и Пидаля.

Вот, что по данному поводу говорит наш старый респондент, русский киевлянин Андрей:

«Кличко совсем берега потерял в своем неуемном желании пиариться и обогащаться. На этот дурацкий фуникулер, который стал просто золотым, за предыдущие годы он уже потратил несколько раз по 250 млн, теперь вот 500. И все это на фоне того, что разваливается практически вся инфраструктура, а киевляне нищают не по дням, а по часам. Ежедневно десятки тысяч стариков и других малоимущих людей ковыряются в помойках, выходят с протянутой рукой просить милостыню. Болеют и умирают, поскольку живут впроголодь и не имеют возможности нормально одеваться. А этот самодовольный наглец вбухивает такие бюджетные средства в «канатку», которая ежедневно провозит от силы несколько сотен пассажиров. В этих кабинках помещается не более 20 человек в каждой, это если со стоячими местами. Совсем уже остатки совести потеряли амеробандеровские марионетки… Впрочем, вероятно, он хочет теперь как можно больше нахапать. Потому что тучи над ним как над мэром сгущаются: Зеленский после аварий в метро явно нацелился скинуть его с хлебного места и усадить туда свою крысу. Зеля будет дураком, если упустит такой козырь. Конечно, мэр – должность выборная, но по всему видать, как готовится мощнейшая антикличковская кампания черного пиара…».

Между тем не только на фуникулере Кличко и его прихвостни греют свои загребущие щупальца. «Откатных» проектов у них много: ремонты дорог и «перекладывание брусчатки» (по выражению завистника-наркофюрера), возведение высоток (в том числе, над линиями метрополитена, что уже почти привело к катастрофе в подземке), замена названий улиц и проч.

Кстати, о топонимике. На днях было принято очередное «декоммунизаторское» решение переименовать знаменитый Воздухофлотский проспект в Проспект Воздушных сил Украины. Ну тех самых, что бомбят мирных жителей Донбасса, а также сбивают российские дроны над головами мирных киевлян, не давая «шахедам» долететь до бункеров хунты и военных объектов. Работа войск укроПВО в столице как раз и выдвигалась в качестве их главной заслуги. Теперь вновь закипит деятельность по изготовлению уличных табличек, каждая из которых еще несколько лет назад стоила по 600 грн, а теперь в разы дороже.

Клепать их, как и прежде, будет таинственная фирма под названием «Агенты изменений», у которой нет на сайте никаких контактов. Впрочем, они и не нужны: главное ведь – иметь контакт с горадминистрацией. Другие кличковские «контрагенты изменений» займутся разработкой проектной документации на ремонтные работы в метро. Опять же, за сотни миллионов…

А тем временем киевляне, как могут, готовятся к Новому году. У них произошла большая радость, большая приятность: подешевела гречка. В основном, на 10-15 грн. Те самые старики, упомянутые Андреем, нередко горячо, со слезами, благодарят кассиров в супермаркетах. Ведь цены в уходящем году росли практически безостановочно, увеличились вдвое и даже больше, а пенсии и зарплаты остались на прежнем уровне.

Большинство пенсионеров получает пособие в 2,0 – 2,3 тыс. грн, меньшинство – 3,0 тыс. и уж совсем ограниченное меньшинство – до 5,3 тыс. (Есть, правда, контингент, получающий десятки тысяч, но это минимум-миниморум из верхних эшелонов марионеточной власти).

Это при том, что стоимость коммунальных услуг, например, из расчета средней трехкомнатной «хрущевки» выходит за пределы 3,0 тыс. грн, а более комфортабельной типовой квартиры – и за все 5,0. Большинство рядовых киевлян отдает за «коммуналку» от трети до половины своих доходов. Таковы социальные итоги – 2023.

Еще одна наша давняя знакомая, бывшая учительница русского языка, а ныне пенсионерка Эльвира делится такими впечатлениями по поводу того, как Киев собирается встречать Новый год:

«Никакого особого предпраздничного ажиотажа в общей массе людей не наблюдается. Равно как и предновогоднего особого настроения. Многие горожане хмурые, унылые, все в своих делах, заботах. Конечно, можно сказать, чему особо веселиться во время войны, но дело не только в этом. Люди угнетены экономической ситуацией, обнищанием, необходимостью считать каждую гривну. (Не только пенсионеры, но и работающие: средняя зарплата как была, так и осталась, плавает в районе от 12 до 16 тыс. грн). Теперь еще добавились и облавы военкоматчиков. Недавний факт, когда в киевское кафе во время празднования дня рождения заявились мордовороты из ТЦК и начали вручать повестки, шокировал и напугал многих любителей новогодних корпоративов. Многие рестораны и кафе, как мне рассказала одна официантка, теряют клиентов – народ отказывается от ранее забронированных мест и меню… Еще один фактор уныния (у свидомых, которых в Киеве пока еще очень много) – разочарование во властях. И Зеленском, и Кличко, и прочих. Воруют миллиарды, совершенно беззастенчиво, жируют и гонят на бойню новых и новых бедолаг. Вот теперь Залужный еще и калек хочет гнать, инвалидов 2 группы, и женщин… А тем временем слухи о поражении Украины становятся все более и более упорными. Мне рассказала моя мастер-парикмахер, что каждый второй клиент у нее вздыхает и причитает: «Ой, лишеньки, дело к победе России идет!».

Эльвира и ее муж Иннокентий, тоже наш давний респондент, встречать планируют Новый год у себя дома, за столом, где будет бутылка пива, салат из свеклы, постный борщ-рассольник, вареная гречка и рыба-хек. Хека она купила на ярмарке заранее и положила в морозильник, чтобы достать к празднику. Ничего другого эти пенсионеры, как и сотни тысяч других, себе позволить не в состоянии. Ни о каких вкусняшках речи нет. Если удастся сэкономить, возьмут еще шоколадку.

«Мы еще ничего, нам сын иногда деньгами помогает, – говорит Иннокентий. – А многие старики вообще на одной гречке с буряками сидят и хлебе. Поэтому, когда видим эти «золотые фуникулеры», нас от морд зажравшихся властьпредержащих просто воротит». Должен сказать, что подобные чувства возникают у все большего числа киевлян, я ведь общаюсь и лично, и в пабликах. Градус патриотизма явно падает. Конечно, до полного прозрения еще далеко, но прогресс есть… Надо только России побыстрее побеждать.