Киевские реалии. Боязнь бомбежек и новый виток обеднения

Полтора месяца Киев жил без российских бомбардировок. Если быть точным, то 44 дня. Он уже начал привыкать к тому, что для большинства его жителей главными проблемами являются экономический кризис, обнищание и страх мобилизации в ожидании принятия нового людоедского мобзакона. А для людей верующих и адекватных, не согласных с режимом, это были еще и переживания по поводу гонений на УПЦ и беспредела карательных органов, усилившихся в преддверии президентских выборов, которые Зе-шайка хочет отменить.

Однако ночью 20 марта столица вновь испытала мощный удар. Об этом и о других киевских реалиях мы поговорим с нашими давними респондентами, русскими киевлянами Олегом, Иннокентием и Эльвирой. Сначала дадим слово Олегу:

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«В эту ночь столичное метро было переполнено – людям было очень страшно. Не на шутку струхнули и власти – это проглядывает в их официальных пабликах. Настолько, что даже проболтались, что Россия вроде бы метила в центры принятия решений. В частности, в ГУР. Но при помощи поставленных «западными партнерами» ПВО большинство ракет удалось взорвать в воздухе или сбить с курса. Обломки опять попадали куда придется. В том числе на жилые дома. Один заряд ударил в центр площади в старинном микрорайоне Татарка, возле многоэтажной величественной «сталинки». Дом изуродован, жильцы остались без крова».

После теракта в «Крокус Сити Холле», даже на фоне военных действий беспрецедентного по изуверству и подлости, к волнениям киевлян добавилась еще боязнь широкомасштабной ответки в случае, если будет установлено, что за ним стояли спецслужбы Недорейха. Подозрения по данному поводу очень большие, потому что укронацисты действительно способны на любые, самые запредельные преступления.

Теперь слово Иннокентию и Эльвире – православной чете, бывшим преподавателям русского языка и литературы, а ныне пенсионерам, выживающим на мизерные пособия в 2300 грн ($60).

«Этот кошмар, это невообразимо жуткое и подлое злодеяние потрясло до глубины души всех нормальных людей здесь, – с болью в голосе говорит Иннокентий. – Мы очень соболезнуем и сочувствуем семьям погибших. Раньше, когда совершались теракты в России, мы и такие, как мы, ходили к посольству РФ, возлагали цветы. Теперь же посольства нет, можно только молиться. Помолились о них словами молитвы, которую благословил Святейший патриарх Кирилл. И которую пока никто из украинского священноначалия не прочитал и не благословил читать в УПЦ – во всяком случае, публично. Зашел я на сайт синодального отдела – о «Крокусе» там тишина. Зато, как всегда, много про помощь ВСУ и т.д. И на портале СПЖ, угнетаемом укрогестапо, тоже про «Крокус» ни слова. Конечно, с одной стороны понятно: страшно выражать сочувствие, особенно находясь под катком репрессий. Но зачем же тогда быть архипастырями, публичными журналистами? Ладно, не хочу осуждать во время Великого поста, прости меня, Господи. Они, бедолаги, действительно под дамокловым мечом…».

В разговор включается Эльвира:

«Здесь хочу отметить, что другой ресурс, «Первый казаческий», тоже подпавший под репрессии, повел себя достойно. Он ужаснулся человеконенавистническим, людоедским, злорадным комментариям, заполонившим нацистский сегмент соцсетей и провластные СМИ».

Действительно, бывший популярный сетевой телеканал, чьи программы посвящались защите Церкви, ныне заблокированный на YouTube, не побоялся выступить против шквала гнусных и кровожадных комментов, отражающих состояние ума (вернее, адского безумия) амеробандеровской публики.

Вот что он, в частности, написал на своем ТГ сразу после известия о случившемся:

«В Москве происходит что-то страшное. Нельзя такому радоваться… Любой сознательный человек не может поддерживать резню мирного населения и кровавый террор против гражданских. Это страшное преступление. Страшное горе для родных. Христиане и вообще психически здоровые люди не могут этого одобрять. Такие вещи недопустимы. И абсолютно не эффективны с военной точки зрения. Наоборот…».

В качестве одного из многих примеров «ПК» привел пост Кошкиной – известной клеветницы на Церковь, пропагандистки ПЦУ и гламурной «редакторки» портала «Левый берег», который именуют «сливным бачком укро-гестапо». «Масква так диржать!» – написала эта дрянь.

«Если ты гнилой антицерковный пропагандист, то ты гнилой насквозь. ПЦУ, давайте, наставьте лайков своей топовой пропагадине. Ваш контент, ни единой молекулы «русского мира». Равно как и человечности», – отреагировал «Первый казаческий».

«Теперь, конечно, со страхом ожидаем, что может последовать в ответ, если выяснится, что причастна хунта, – вздыхает Эльвира. – А такая вероятность очень велика. Тем более что ее подонки, которые уже делали такое, сейчас во власти. Тот же урод, нелюдь Гончаренко, который глумился над людьми, сгоревшими в Доме профсоюзов в Одессе, плясал на их телах… Стерненки всякие и прочая сволочь… Поэтому есть чувство, что бомбардировки будут продолжаться и становиться более ужасными. Тут еще ужасают и выступления некоторых деятелей из РФ, которые предлагают вообще превратить Киев в «каменный век». Но мирные люди, живущие здесь, в том числе и сторонники России, чем виноваты? Надо было в самом начале СВО превращать в «каменный век» центры принятия решений и бункеры Зе-своры. Да и потом тоже, на протяжении двух лет. А не устраивать, извините, зерновые коридоры и прочие договорняки… Надеемся, что российское руководство примет взвешенное решение».

«Да, Зе-свора в своем репертуаре, – снова включается Иннокентий. – Провоцирует Россию, как может, и обстрелами Белгорода, и бомбежками энергоцентров, любыми способами. И плевать ей, своре, что могут быть прилеты по «мирняку» в ответ. Они-то, негодяи, в безпасности, а на народ им начхать. Ничего не делается для улучшения экономической ситуации, повышения уровня жизни населения или хотя бы удержания его на том уровне, на каком он сейчас. В середине марта случился очередной скачок цен. Весеннее, так сказать, обострение. Все самое необходимое вздорожало от 5 до 20 грн: картошка, крупы, сахар, соль, молоко… Мясо и рыба вообще на 30-40. Как бы мы выживали на наши пенсионные гроши, если бы сын не помогал, ума не приложу… Сейчас 75% обеих пенсий, 3500 грн, уходят на оплату коммунальных услуг. Но антинародной зеленской компании этого мало. Придумывают всякие заморочки, чтобы еще на людях поживиться. Вот удумали, например, поверку счетчиков воды – за наш собственный счет. И стоит она тысячу гривен – представляете? Это просто немыслимо! Если водоканалу нужно – пусть за свой счет и поверяет, мы-то тут причем? Ан нет, этого требует постанова Кабмина. Вот и раскошеливайтесь, громадяне, а потом лапу сосите… Столько нищих людей на улицах… Знаете, тут сочинили такие стихи, ну как у Михалкова про «трамвай десятый номер»: «Шел трамвай, гнилой и ржавый, по разбитой колее. Мимо ехал на «роллс-ройсе» сам Зеленский-президент». Вот так они и разъезжают, негодяи, так и жируют. А простые люди от бомбежек страдают…».