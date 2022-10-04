Киевские реалии. Гитлерюгенд, бешеные цены и Зе-«перемога»

Новости Украины

На фоне драматических событий, происходящих в зоне боевых действий, официальный Киев делает вид, что город живет спокойной мирной жизнью. О том, что в стране идет война, на улицах напоминают лишь воооруженные тероборонцы, неубранные блок-посты и противотанковые железяки на тротуарах. Да еще антипутинские и антироссийские плакаты и борды вкупе с матерными граффити на стенах домов, накаляканными в первые недели СВО, когда хунта, дрожа от страха, суетливо готовилась к штурму своего логова.

Ныне провластные паблики убаюкивают горожан приторными месседжами, например, о возвращении «Мак-Дональдсов», удешевлении квартир или обретении брошенными собачками новых хозяев. И, конечно, уверениями в том, что укропэрэмога будет очень скорой и окончательной и что никогда более к столице «орки» не приблизятся.

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Здесь стоит отметить, что до сих пор у русских адекватных киевлян, ныне с тревогой и болью наблюдающих за поражениями России и союзников, никак не проходят сожаление и горестная досада по поводу того, что те не свергли ненавистную им нацистскую власть еще в конце февраля – начале марта.

«Если бы вы знали, как нам жаль, что наступление было так плохо спланировано! – не скрывая своих горьких эмоций, от лица таких горожан сетует коренной киевлянин, физик Вячеслав. – Ведь можно было по-суворовски, не числом, а умением, прихлопнуть всю эту зеленковскую шушеру, раздавить, как клопов. Вы же помните, как и она сама, и ее кукловоды, после начала спецоперации затряслись от ужаса и предрекали себе поражение в течение пяти дней, не больше. И ведь это стопроцентно можно было сделать – в первую очередь, врезать по поганым пресловутым центрам принятия решений и не оставить от них камня на камне! И не было бы тогда стольких жертв среди мирного населения и солдат-освободителей и всего последующего позора… Впрочем, что уже говорить в пустой след, поезд ушел. Очень жаль!..».

Что же касается укрохунты, настроение у нее, наоборот, просто великолепное. По всем провластным СМИ и пабликам сыплются, как из рога изобилия, победные реляции. Текут густой струей радостные сопли по поводу освобождения садистов-«азовцев» и их встреч с ликующими родственниками. (Некоторые из них, как известно, ничего уже не стесняясь, публикуют в соцсетях свои людоедские видео об истязаниях российских пленных, их убийствах и жутких глумлениях над мертвыми). А командованию изуверов Зеленский присвоил звания «героев Украины».

Исходя из предыдущей практики, можно не сомневаться и в том, что эти херои, быстро очухавшись, займутся воспитанием подрастающего поколения. Будут готовить себе, так сказать, достойную смену. Как, например, небезызвестная Екатерина Полищук по кличке «Пташка» – снайперша из «Азова» и выпускница связанной с ним т.н. «Школы нациократии» в Тернополе. Она и ей подобные уже занялись передачей малолеткам своего «бесценного» опыта по убийству мирных людей.

«Посмотрите, какие обороты набирает отвратительное воспитание гитлерюгенда, – возмущается бывшая преподавательница начальных классов одной из русских школ (сейчас они все закрыты) Людмила. – Это, конечно, было и раньше, еще в мирное время: вспомните хотя бы ролики на Ютубе, где взрослые подонки учили своих малышей «убивать русню». Имелись у «Азова» и военизированные детские лагеря – такие, как в киевской Пуще-Водице или под Киевом, в Макаровском районе. Но тогда нацисты еще старались не слишком распространяться о них, опасались общественного мнения, в первую очередь, европейского. А теперь им дозволено все. Наборы в группы для подготовки малолетних убийц и садистов организовываются по всему Киеву, сообщениями о них пестрят многие информационные доски в разных районах. Это просто ужасно – во что превращают детей!.. И никакая полиция, никакое СБУ на это внимания не обращают. Впрочем, чего им обращать внимание, если они сами за этим стоят».

Но не только объявления о подобных изуверских «кружках» наблюдаются на столичных улицах. Нередко встретишь и рекламу «черных» продавцов оружия. Главный их слоган: «Стволы без проблем». Она вместе с интернет-адресами поставщиков тоже красуется на столбах, заборах и стенах домов. Одно из киевских изданий попыталось докопаться, как сии стволы реализуются, и узнало, что через закладки, подобно наркотикам. Особых проблем получить их нет, поскольку силовики, ответственные за борьбу с незаконным оборотом оружия, работают спустя рукава.

Все это происходит на фоне обостряющегося экономического кризиса, роста цен, которые летят вверх, как угорелые, и колоссального обнищания населения. Но простодушный обыватель, обработанный оголтелым агитпропом (а тот, подпитываясь военными успехами хунты, врет все более с нарастающей силой и рисует перспективы скорой полной пэрэмогы над «рашкой»), не спешит включать мозги. Обыватель верит, что во всем виновата Россия. И лишь немногие способны логически рассуждать об истинных причинах данных «негараздов» – в основном, это те же сторонники русского мира и противники нацизма.

«Даже на еженедельных продуктовых ярмарках, которые должны быть дешевле магазинов, цены взвинчиваются на 10-20 процентов от раза к разу, – ужасается пенсионерка Агния, побывавшая в торговых рядах и вышедшая из них в полном шоке от увиденных ценников. – Яйца уже по 70 гривен за десяток, представляете?! И говорят, что к концу месяца будут по 100. Совсем недавно они были по 25, и то мне, с моей пенсией в 2000 гривен, а нас таких большинство, пенсионеров, казалось дорого. Овощи, фрукты – все подорожало в несколько раз. Хотела купить салатный перец, чтобы сделать салат мужу к дню рождения. Так он сейчас стоит 150 гривен за кило, хотя на прошлой неделе стоил 100. Ну как это возможно? Как жить?!».

Агния не строит иллюзий на предмет того, кто виноват в такой ситуации. Она открыто и смело обвиняет Зеленского и его камарилью. Она даже была не против, чтобы мы указали ее фамилию, но все-таки из соображений безопасности мы решили этого не делать.

«Власти наши виновны, а кто же еще! – говорит женщина. – Все сваливают на войну, на Россию, а на самом-то деле они эту беду организовали. И не в феврале, и не позже, а гораздо раньше. Посмотрите, какие кошмарные коммунальные счета приходят – они ведь не снижают тарифы. У миллионов людей огромные долги из-за обнищания. А эти грабители властные ничего не срезают, не реструктуризируют. И врут еще постоянно. Заявляют, что не будут взимать штрафы и пеню за неуплату во время военного положения, а сами уже начинают людей по судам таскать. Соседку мою за долг по квартире в 3000 гривен в суд вызвали. И этот случай не единичный».

Агния считает, что война для укровласти очень выгодна, дабы оправдать свои махинации и грабеж населения.

«Посмотрите: сейчас на заправках бензина полно. Правда, в два раза дороже он стоит, чем до войны. Но ведь нашелся сразу, когда подорожал! Что же, выходит, это было сделано специально, чтоб цены накрутить? Да, скорее всего… А на гуманитарку посмотрите – бесплатно ее еще попробуй, получи. Зато в магазинах полно новых импортных вещей и продуктов, и у многих цена не слишком высокая. В комиссионках и секонд-хэндах за средние деньги продаются вполне приличные товары. На них глянешь – сразу понимаешь, что это разворованная бывшая гуманитарка. Неоднократно и лейблы особые находились. Цены не взвинчивают, как на новые вещи, которые сейчас мало кто берет из-за дороговизны. А зачем взвинчивать, если они им самим бесплатно достались? По средним товар куда быстрее разойдется. Что вам сказать?.. Они как наживались на нас раньше, твари, так и наживаются, война для них – это раздолье».

Вот такое «мирное» благополучие украинской столицы и его изнанка.