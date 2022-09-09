Киевские реалии. Космические цены, укрозомбирование и разочарование антинацистов

Новости Украины

Цены в главхуторе Незалежной – Киеве – выросли с начала СВО минимум в два раза, а максимум – в шесть.

Пока что пальму первенства держит основной социальный продукт. Тот самый, что давно стал символом дешевого подкупа избирателей на всех украинских выборах: гречка. В некоторых супермаркетах, кичащихся своей дешевизной, ее стоимость достигает 180 гривен против довоенных 30.

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Даже на районных еженедельных продуктовых ярмарках, где, казалось бы, все товары должны быть на порядок дешевле, цены зашкаливают. И нередко превышают магазинные.

«Немыслимо! – делится горькими впечатлениями от шопинга на ярмарке в киевском районе Оболонь пенсионерка Валентина. – Просто какой-то кошмар! Неделю назад яйца были по 20 гривен, теперь по 30. Арбузы от 30 до 50 гривен за кило – вы себе представляете?? Ведь раньше они копейки стоили! Продавцы оправдываются, что якобы арбузов херсонских нет, потому что «плохая» Россия захватила Херсон, а те, что нам привозят, намного дороже по «объективным» причинам, Мол, дорогая логистика из Европы или откуда-то там, даже из Одессы. Да ведь брехня, ну полная брехня! Просто власть под ширмой войны взвинчивает цены абсолютно на все, а торговцы подстраиваются. А кстати, вы заметили, что бензина сейчас в Киеве – хоть залейся? Хотя, конечно, по цене вдвое больше довоенной. Какой вывод напрашивается? А такой: властям надо было создать дефицит, чтобы цены на горючее накрутить, и заодно на все остальное. Я всю эту их механику просекаю, я раньше в бюро научно-технической информации работала. Жируют на войне, и больше ничего! А ведь еще они разворовывают гуманитарку и западные транши, и все им мало, мало, мало, тварям!»

У Валентины, по ее словам, повышенная пенсия: аж 3000 гривен ($75). А у большинства пенсионеров – 2000. Причем многие не получают субсидий от государства на оплату запредельных коммунальных тарифов: контролирующие госорганы цепляются к любой закорючке, любой зацепке для того, чтобы дать отказ. Например, даже к наличию старого и дряхлого авто.

Но при всем том избитая формула «патриотизм – последнее пристанище негодяев» работает для Зеленского и его камарильи практически безупречно. Простодушные обыватели, забывшие, что простота – хуже воровства, из кожи вон лезут, дабы повысить свое «национальное самосознание».

Дело понятное, ведь весь украинский геббельс-проп неустанно – и, надо признать, весьма креативно – заточен на промывку мозгов своим доверчивым подопытным кроликам.

На улицах теперь уже очень редко услышишь русскую речь. Множество дядек и тетек, явно русскоязычных, ходят по улицам, магазинам и прочим всяким «усюдам» и насилуют себя, пытаясь коряво выговаривать украинизмы. Ломают себе языки отвратительным суржиком – и все равно стараются.

Спроси у этих болезных, понимают ли они, что Зеля и его шайка над ними просто глумятся и издеваются, высасывая последние соки? Да что ты! Гневно возмутятся, запротестуют. Начнут доказывать, используя познания, почерпнутые из телеящика, будто украинская армада, противостоящая злым «чеченам», «бурятам» и «сепарам», – самая непобедимая и благородная в мире.

А еще, того и гляди, в СБУ спорщика сдадут, как то уже не раз бывало. И сие вполне объяснимо, поскольку проукраинское зомбирование тотально, денно и нощно, прет изо всех щелей и дырок.

Скажем, в супермаркетах и прочих гендэлыках безостановочно крутятся мантры про то, что маленькие украинцы обожают своих «великих» хероев. И эти детки слабыми голосками распевают нацистские стишата с прикрикиваниями вроде «Все будет Украина!» или «Украина понад усе!»

Снимаются ролики о том, как совсем юные громадяне Неньки с ненавистью проклинают Путина и «рашку» и камлают про победу над ними.

Вообще за последние два месяца наблюдается явный крен пропаганды именно в сторону привлечения к ней малолетних и их одурманивания. Увы, но сей агитпроп весьма внушительно влияет на обывательское коллективное сознание.

Однако есть и еще одно объяснение идеологическим победам хунты на данном поприще. О нем с болью в душе говорят адекватные киевляне. Вот лишь одно из многих мнений людей, вначале понадеявшихся на быстрое избавление от нацизма Матери городов русских, но испытавших разочарование после несбытия мечт.

Ветеран Афганской войны Борис Калашников (в целях безопасности фамилия изменена):

«Я прихожу к Вечному Огню в Парке Славы очень часто. Хорошо, что пока нацистские ублюдки его не погасили. Прихожу в старом кителе, надеваю свои орденские планки. На них есть цвета Георгиевской ленты. Но я не боюсь, что нацики прицепятся. Пусть только попробуют. Я Афган прошел, моджахедов не боялся, что мне теперь из-за этих необандер, сопливых и вшивых, труса праздновать, что ли? Дудки!.. Должен сказать, что многие бывшие «афганцы» поддержали майдан, купились в 2014 году на эту дешевую еврошумиху. Но я не из их числа. Я русский человек, и меня возмущает все, что творится в нашем, исконно русском, городе Киеве уже больше тридцати лет. Потому я, как и мои единомышленники, – да, мы все очень ждали его освобождения. Но что получается сейчас? Это… у меня нет слов. Вместо того чтобы практически моментально, за несколько дней, разгромить фашистскую гадину в ее логове, вместо того, чтобы раздолбать в пух и прах, на хрен собачий, и ставку Зеленского, и его банду, – вместо этого руководство СВО начало, простите меня, вялотекущую шизофрению. Именно так!!! Что это – глупость, слабость? А может, нечто худшее, что даже не хочется предполагать??? Ведь практически весь Запад, вместе с Зелькой, затрясся в первые дни СВО, как осиновый лист! Ведь можно было молниеносно нам победить! Почему же потом начались «две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две – назад»? Как же так можно было, ведь это же позор! А сколько людей погибло и гибнет, мирных жителей и русских солдат. И Россия отступает… Не могу этого понять!»

А укрогеббельсы, видать, хорошо понимают. И пользуются. И завладевают все большим количеством «патриотических» умов.