Киевские реалии. Кто жирует, кто нищает, кто звереет

Новости Украины

В своем стремлении еще больше замутить кровавый беспредел – киевский режим не придумал ничего лучшего, как свободно продавать оружие всем желающим «патриотам».

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, подчеркнув, что Верховная Рада уже в ближайшее время готова принять закон о его легализации .

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Согласно законопроекту, «в период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства… могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф, в том числе, получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, в соответствии с порядком и требованиями, установленными МВД Украины».

Кроме того, национал-свидомые громадяне смогут использовать для указанных целей уже имеющееся у них наградное и спортивное (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие, а также боеприпасы к нему.

Заметим, что лейтмотивом данной кампании проходит обязательное желание заинтересованного субъекта участвовать в «отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ» (укрограмотеи намеренно пишут «рф» с маленькой буквы, выражая тем самым свое великопански-уничижительное отношение к ней). То бишь, будь ты хоть негром преклонных годов, без гражданства, паспорта и визы, приходи и заяви, что ты давать отпор готов – и получишь свою «зализу».

Правда, главный полицмейстер уточнил, что он, дескать, против «рисков для общественной безопасности».

«Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма», – изрек Монастырский. Впрочем, подобные лицемерные финты ушами не одурачивают адекватных киевлян.

«Ну это вообще кретинизм полный, – не будучи в силах сдерживать эмоций, высказывается в одном из киевских пабликов житель Подольского района Киева под ником Бывалый. – Мало этим утыркам, что они десятки тысяч стволов еще весной рассовали в руки тероборонцам практически без контроля, по ксерокопиям паспортов (настоящим или липовым, кто сейчас определит?) Так теперь еще хотят вообще всю страну волынами наводнить. Вообще, что ли, мозгов нема? Они что, не видят, сколько злобы и ненависти в обществе, какое озверение, какие постоянно на улицах драки и конфликты? Зачем же этим обезьянам еще и гранаты раздавать???»

Насчет драк и потасовок Бывалый абсолютно прав. Многие горожане в соцсетях отмечают проявление ненависти в качестве одной из главных особенностей нынешнего Киева. Причем даже провластные структуры то и дело с лицемерным возмущением (сами ведь все породили) сообщают о них на своих официальных страницах.

«Сегодня ночью, причем опять во время комендантского часа, произошло групповое побоище на Оболони (киевский микрорайон – В.П.) Позавчера было тоже тут, попозавчера – на Воскресенке, а неделю назад – на Радужном массиве, – жалуется подконтрольный мэру Кличко ТГ-канал «Реальный Киев». – Очевидцы выглянули из окна и увидели, как несколько мордоворотов лупцуют маленькую машинку, за рулем которой, скорее всего, была девушка, которая пыталась выехать задним ходом из двора многоэтажного комплекса. Чем она им не угодила, и что там до этого произошло, не знаем. Но они с такой ненавистью ее лупцевали, что жутко стало даже свидетелям с балкона. В конце концов, ей удалось выбраться, но какой-то громила прыгнул на крышу и совершил кульбит через эту малютку. А если бы, не дай Бог, у них были стволы?»

В другом ролике, тоже снятом свидетелями с балкона, было видно, как одна компания явно нетрезвых молодых мужчин, человек 10 или 15, быковалась с такой же бандой на фоне детской площадки и небольшого палисадника в районе Троещины. И подобные случаи отнюдь не единичные.

«Дело понятное, – философски отмечает пользователь паблика по имени Валентин. – Многие киевляне находятся в постоянном нервном стрессе. И из-за войны, и из-за социального неравенства.Оно же не исчезло никуда, наоборот, обострилось из-за политики наших гнусных правителей. В то время, как одни нагло рассекают по городу на дорогих тачках, другие ковыряются в вонючих мусорниках. И последних все больше и больше. Разве не порождает взаимную неприязнь?».

Да уж, действительно. Миру, дружбе и взаимопониманию даже между жителями одного города это никак не способствует. В Киеве работают дорогие кафе, к ним подкатывают дорогие иномарки – кстати, среди них есть немало окрашенных в цвета хаки джипов с иностранными номерами, уж не наемники ли? А рядом, по соседству, в мусорных баках ищут себе пропитание обычные люди. Причем многие из них одеты вполне прилично – не богато, конечно, но и не в лохмотьях. О чем это говорит? Несомненно, о том, что граждане среднего достатка утратили возможность зарабатывать на хлеб и вынуждены побираться. В столице закрылись тысячи бизнесов, сотни тысяч людей остались без работы.

Хунта во всех сервильных СМИ сообщает о том, что ею предпринимаются меры для финансовой и продовольственной поддержки населения. Но чем это оборачивается на деле? Тарифы не снижены, люди погрязли в них, как в болоте: долги киевских потребителей только за услуги отопления и горячего водоснабжения составили 5,5 млрд гривен. Цены взлетели до облаков. А власть предержащие, пиарясь на международной помощи, пытаются еще и оборотить ее в свою пользу.

«Районные власти объявили, что будут раздавать гуманитарную помощь от ООН, – пишет в паблике киевлянка Светлана. – Я пришла, простояла в громадной очереди три часа. В итоге не дали. Потребовали мою фотку, все личные данные и пенсионное удостоверение. А я хотя по возрасту и пенсионерка, но пенсию не получаю. Так что же я, изгой? Пенсионный фонд отказал мне в пенсии из-за отсутствия какой-то подписи в трудовой книжке, хотя у меня стаж 40 лет. И вот теперь даже на килограмм риса рассчитывать не могу. Гады они паршивые!»

«А вы заметили, что они помощь от ООН таким образом дербанят?- ответил ей в комментарии пользователь Николай Васильевич. – Хотя это даже не их имущество. И никакого права они не имеют разрезать 7-килограммовые мешки с рисом и выдавать по килограмму. Я у баптистов получил ту же помощь в виде целого мешка, еле домой допер. И никто с меня никаких персональных данных не требовал».

«Ага. Мы с хлеба на воду перебиваемся, а они с жиру бесятся»,- резюмировал комментатор по имени Федор.

Для чего укровласти хотят получать персональные данные на своих сограждан, известно давно. Они собирают полное досье на «титульную нацию». Но на этом фоне уровень взаимного недоверия и озлобления уже достиг такого накала, что решение МВД выдавать оружие кому ни попадя выглядит тайным желанием правительства устроить необъявленную войну и на подвластной ему территории. С единственной целью увеличения хаоса и усиления своей диктатуры. (Понятно ведь, что никакие ограничения в ношении, заявленные Монастырским, не помогут). Хотя обезьянам гранаты не выдают нигде. Кроме Украины, разумеется.