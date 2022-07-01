Киевские реалии: пенсий давать не хотят, с лекарствами мухлюют, в субсидиях отказывают

Новости Украины

Минимальная пенсия на Украине нынче составляет 2000 гривен с копейками. Зеленско-шмыгалевские «благодетели» торжественно пообещали повысить ее в июле аж на 27 гривен. Также посулили увеличить размер пенсионных надбавок, привязанных к прожиточному минимуму. Правда, не уточнили, насколько.

Но здесь не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы дотумкать: порядок цифр будет пропорционален и аналогичен повышению основной пенсионной суммы. Это же не их собственные многомилионные зарплаты, премии и всякие доплаты, которые они себе накручивают в разы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Однако и такой пенсионный «минимум миниморум» простым людям получить достаточно сложно. Даже тем, у кого громадный трудовой стаж. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы на работу как районных отделений украинского Пенсионного фонда, так и на всю эту контору в целом. Киевляне сетуют на нее в соцсетях, но ничего не меняется.

«Так получилось, что пришел я оформлять пенсию через полгода после наступления пенсионного возраста, – делится наболевшим Георгий, бывший технический работник государственного предприятия. – И надеялся еще, что скопится у меня пенсии за эти полгода тысяч на 12, чтобы за квартиру долг погасить. Однако вдруг оказалось, что, если не подать сразу заявление на оформление пенсии, когда тебе исполнится 60, насчитывать ее начнут именно с момента подачи этой самой бумажонки. И плевать они хотели, что у меня стаж 40 лет. Хотя по логике вещей – ну какая разница, когда я заявление подал? Это же все мои трудовые годы, когда я на государство батрачил. И этому самому государству шли отчисления в соответствующий фонд!.. Ан нет. Насчитывать начинают с того дня, когда подаешь заяву. Да что ж за скотизм такой?!! А если человек, не дай Бог, заболел или уехал на продолжительное время? Ведь по логике вещей – я могу хоть через 100 лет подать, и мне обязаны насчитать пенсию за мои сорок лет работы, вне зависимости от дня подачи!»

Да, таковы особенности украинского пенсионного законодательства. Многие люди пенсионного возраста ими не владеют, потому что нигде они не освещаются. Хотя государство, якобы заботливо относящееся к своим гражданам, могло бы в СМИ проводить разъяснения и обеспечивать юридическую поддержку и защиту своих пожилых граждан. Но куда там.

Вот как еще выглядят мытарства пенсионеров.

«Ходил несколько раз в фонд, чтобы оформить пенсию, – сообщает киевлянин Борис. – Сначала вообще не пускали внутрь – дескать, эпидемия коронавируса, а я непривитый. А у меня противопоказания были, и вообще не хотел я прививаться – я же свободный человек вроде бы!.. Наконец, взяли у меня трудовую книжку и прочие необходимые документы. А через месяц прислали писульку, что, дескать, моя трудовая книжка недействительна, поскольку на самом первом месте работы, куда я устроился 43 года назад, не вписали мой день рождения. Я начал искать правопреемников этой конторы, искал в архивах, везде, где только мог. Спасибо правопреемникам, они мне подписали справку о том, что я – это я, и что я работал там 43 года назад, и что я родился такого-то числа. И что вы думаете? А плевать хотели пенсионщики!! Выдали мне вердикт, что я не имею права на пенсионное обеспечение, словно никаких справок, добытых мною, в глаза не видали».

И это явление не единичное, а массовое. Это явная целенаправленная политика властей на «экономию» бюджетных средств за счет самых незащищенных слоев населения. Жертвами ее становятся не только простые обыватели, но порой и заслуженные люди. Например, один из заслуженных деятелей Украины, чья карьера состоялась еще до Майдана-2014, поведал о том, как ему пришлось судиться после аналогичной «отбраковки» и потратить кучу денег на судебные заседания, чтобы в итоге получить ту самую нищенскую пенсию.

Повторимся: пожилые люди – наиболее незащищенная часть граждан Незалежной. И именно они во время военных действий, во время колоссального подорожания всего и вся, попали под пресс политики властей, которую иначе как издевательской назвать нельзя.

Многие из них, не имея возможности получать пенсии из-за вышеописанных придирок, оказались лишенными и других видов социальной помощи. В частности, субсидий. Старики и их родственники жалуются, что службы социального обеспечения придираются к любой ерунде – например, наличию старого автомобиля, чтобы на этом основании отказать в субсидировании оплаты коммунальных услуг. Тарифы на которые, как известно, банда властных мародеров установила зашкаливающие. И не собирается их снижать даже в связи с войной.

Чем больше сталкиваешься с подобными вопиющими фактами, тем больше убеждаешься, что для фигляра с Банковой и его гоп-компании народ – это просто мусор. Очевидно, тем и объясняется издевательство над стариками и больными людьми.

Как сообщают, изрядно поредел список бесплатных лекарств, жизненно важных для определенных категорий больных. Видимо, хунта и здесь решила навести людоедскую «экономию». Из него исчез, например, медрол, необходимый для пациентов, страдающих миастенией. И вообще лекарства из «бесплатного» списка далеко не всегда удовлетворяют насущные потребности больных. Вот лишь несколько комментариев из пабликов:

«Пошла к семейному доктору за рецептом на мед. препарат, который ранее получала за 50% стоимости. Рецепт не выписали — сказали, что акция приостановлена, поэтому рецепты со скидкой не выдают. Обещают возобновить выдачу льготных рецептов с начала следующего месяца». «Бесплатные» лекарства выдают в украинских аптеках только с доплатой (получается со скидкой), но не полностью бесплатно». «Инвалид II группы — разорваны легкие и диагностирован ХОЗЛ 1 степени. Пользовалась Беродуалом постоянно, а теперь он пропал из Списка бесплатных лекарств в Украине! Нужно регулярно проводить ингаляции с раствором Беродуала, получается очень дорого. Что теперь делать и где брать лекарства? Желаю такого же «улучшения» всем работникам системы здравоохранения и доктору Супрун лично».

Что касается упомянутой Супрун по кличке «Доктор Смерть» и ее последышей, подобную «благодарность» ей по сей день пациенты высказывают не только за вышеописанные новшества, но и за уничтожение системы бесплатного государственного здравоохранения.После ее увольнения ничего не изменилось: повсеместно до минимума сокращены пункты бесплатного приема больных (во многих селах они закрыты вообще, как и фельдшерско-акушерские пункты).

Так что медицинские услуги, которые государство во время войны вроде бы обязано предоставлять бесплатно, на деле обходятся гораздо дороже, чем в мирное время. Поскольку пациентов много, а бесплатных врачей мало.

Вот людям и приходится, собирая последние копейки, тратиться на небесплатных, у которых возросли расценки в связи со всеобщим подорожанием. О том, что малоимущие старики в большинстве своем не могут себе этого позволить, является аксиомой. Это ли не геноцид?