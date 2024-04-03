Киевские реалии. Пригрел апрель. Зафестивалили геи. Зашевелились наци-клопы…

Наступил апрель, аномально (25°) пригрело солнышко, и на улицах столицы Недорейха появилось изрядное количество… Нет, не красивых женщин, пробудившихся от зимней спячки (как говорилось в одном старом советском фильме), а извращенцев. То есть женщины, конечно, присутствуют, но многие из них одеты, как растрепы, или по «патриотической» моде – в нарядах цвета хаки и громадных г…нодавах на тонких нижних конечностях.

А вот содомиты – те причепурились, шастают стайками и воркочут, аки голубцы. Ну, в смысле, синенькие. В шикарных, совсем невоенных нарядах. Оно и понятно: мобилизация им, вернее всего, не угрожает, нельзя же их права так грубо попирать, Европа может возмутиться.

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А угрожает им – конечно, в приятном смысле – очередное грандиозное событие: фестиваль ЛГБТ, ежегодно проводимый в кинотеатре «Жовтень» («Октябрь»), что на Подоле. Это кинотеатр, между прочим, исторический, первый в Киеве после Гражданской войны, построен в 1930 году. Когда-то в нем показывались хорошие фильмы и даже шедевры, теперь крутят всякую сатанинскую и порнографическую белиберду и устраивают педерастические фестивали и перформансы с инсталляциями.

Причем однажды уже нарывались на неприятности. В октябре 2014-го во время киносеанса «Жовтень» был подожжен. За поджог арестовали двух ультраправых, а те пояснили, что целью их был протест против фильмов на ЛГБТ-тематику. Также здание неоднократно расписывали гомофобными надписями.

Впрочем, вразумительным уроком для государственного коммунального предприятия, каковым является «Жовтень», сие происшествие не стало. ГКП продолжает действовать в прежнем извращенческом духе, подтверждая тот факт, что «незалежная» давно уже превратилась в Содом и Гоморру на государственном уровне. Видимо, его начальники считают, что бандеровские радикалы основательно перевоспитались под воздействием пропаганды западных «ценностей» и теперь сами не прочь взять их на вооружение.

Основания для подобной убежденности имеются: паблики заполнены рассказами военнослужащих ВСУ о том, что содомия на фронте процветает. Потому-то, вероятно, для участников боевых действий и предусмотрен бесплатный абонемент, который всем прочим обойдется в 1000 грн. Не исключено, что их нарочно завлекают, для того чтобы использовать в качестве мордобойцев, если все же случатся какие-то неприглядные инциденты.

Организаторы фестиваля – фирмы ЛГБТКІА и SUNNY BUNNY – заявили, что опасаются возможных провокаций. Афиши, анонсирующие мероприятие, сделаны с использованием фотографий оголенных частей тела, и, мол, их «некоторые могут воспринять как провокацию». Что не мешает содомитскому лобби и аффилированным с ним СМИ раскручивать отвратительную тусовку как «выдающееся мероприятие» в культурной жизни бывшей Матери городов русских. Добавим еще один штрих: в «заборотворчестве» противников Зеленского чувствуется умелая рука Порошенко и его «Евросолидарности», намекающих на то, что лелеемые действующей властью содомиты – агенты ФСБ…

Из других событий укрокультурки можно упомянуть бесплатные экскурсии «Местами революции достоинства» (где, естественно, никто не станет рассказывать, что стрельбу из окон гостиницы «Украина» устроили майданщики), площадные тошнотворные перформансы «Русские поедают украинских младенцев» и рекламу потери конечностей. Да-да, появилась и такая. Вылядит она так: в ролике, гуляющем по соцсетям, бывший солдат ВСУ, лишившийся ног, шутит, что зато «ноги не будут мерзнуть, колени перестанут болеть».

Вот что говорит по этому поводу наш давний знакомый, бывший учитель русского языка и литературы Иннокентий:

«Печально, очень печально. Я часто просто ужасаюсь степени бесчеловечности, которой охвачены наши СМИ и многие громадяне – потребители их жвачки. Ну вот парень, которому очень тяжело быть инвалидом, попытался бодриться, шутить подобным образом, чтобы не падать духом. А властные мерзавцы и их медиа-приспешники раздувают из этого целую рекламную шумиху с агитацией идти на фронт. Не волнуйтесь, мол, хлопцы, даже если калеками останетесь, выгода своя в этом есть! Нового Николая Островского лепят… Ужас. Этим подонкам никого не жалко, ни своих, ни чужих…».

А еще наци-культуртрегеры сделали очередную попытку пристегнуть к себе чужое великое добро. На сей раз Гоголя. Устроили опрос в связи с днем рождения Николая Васильевича на тему – украинский он пысьмэннык или русский писатель. Большинство, изучавшее его в школе по программе зарубежной литературы, проголосовало за украинскость. Что не дивно, ведь уже довольно давно, еще в начале незалежности, издатель Малкович, хозяин ультранацистского издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га», перевел на мову «Тараса Бульбу». Выглядело сие следующим макаром:

Гоголь:

«Пусть же славится до конца века Русская земля!»

Малкович:

«Хай же славная вечно будет Козацька Земля!»

Гоголь:

«Так любить, как русская душа, никто не может!»

Малкович:

«Так любить, как козацкая душа, никто не может!»

Короче, хай Гитлер.

И т.д., и т.п.

Все это происходит на фоне нового весеннего обострения у шизоидов-циклоидов из Института наци-памяти и прочих «декоммунизаторов» и «деколонизаторов», и в самых высоких эшелонах власти, и на местечковых плинтусах. Теперь они наметили снос памятника Михаилу Булгакову, который стоит на прославленной улице-музее – Андреевском спуске – возле знаменитого «дома Турбиных», описанного в «Белой гвардии». А также вновь нацелились на разрушение Арки Дружбы народов (кою до того переименовали в «Арку свободы украинского народа»), что над Днепром, и советских мозаик в Академии наук, вузах, институтах, научных и лечебных учреждениях.

«Ну полные идиоты в шайке у Зеленского, – так комментирует прожекты амеробандеровцев еще один наш респондент, русский киевлянин и физик Андрей. – Их предшественники у Ющенко и Порошенко тоже хотели. Но хотелка обломалась после того, как узнали, что если Арку тронуть, то пол-верхнего Киева может в Днепр сползти».

Для справки. Арка дружбы народов состояла из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской Рады. Открыта она была 3 ноября 1981 года во время подготовки к празднованию 1500-летия Киева. На постаменте монумента была размещена надпись из металлических букв на русском и украинском языках: «В ознаменование воссоединения Украины с Россией» и «На ознаменування возз’єднання України з Росією».

Вытянутая по горизонтали многофигурная композиция содержала статуи Богдана Хмельницкого и русского посла, боярина Василия Бутурлина. Скульптурные группы связывала арка-радуга, которая по замыслу авторов, символизировала единение двух народов. За монументом расположена смотровая площадка, откуда открываются виды на Подол, Днепр и его левый берег.

Трудящихся и Переяславскую Раду удалили несколько лет назад. Теперь хотят снести и всю арку. Видимо, зеленковские тупицы не ознакомились с отчетами своих предшественников.

«А может, наоборот, – высказывает предположение Андрей. – Прочел недавно, что Зеленский укупил себе особняк принца Чарльза в Великобритании. И его камарилья, не сомневаюсь, тоже обзавелась за кордоном недвижимостью. И зачем им хохлы? Нехай рушатся тонут, лишь бы план Вашингтона по войне с Россией выполнить».

Еще из аналогичных новостей – вышеупомянутое соскобление советских мозаик. Вот как это начинание прокомментировала известный блогер-антифашист Мирослава Бердник:

«Они воспевали человека труда, спорт, науку, космос, материнство, исторические сюжеты, труд и индустриализацию, местный фольклор. Сегодня все это безжалостно разрушено современными варварами-декоммунизаторами… в результате исторического беспамятства, жадности и равнодушия».

Сюда же можно отнести и переименование улицы Метростроевцев не пойми во что.

«Суетятся, лишь бы потратить бюджетные средства, а львиную долю откатов положить себе в поганый карман, – комментирует эти новации супруга Иннокентия Эльвира. – Хотя, если по логике, тогда и метро должны «декоммунизировать», то бишь разрушить – и новое построить. Но на это кишка тонка… Этому «министерству памяти» выделено 76 млн грн, на два десятка моральных уродов и нравственных калек. А им все мало, мало. И все это на фоне того, что жизнь снова подорожала шокирующе. Даже простая минеральная вода вскочила в цене в 2,5 раза. Вчера пошла за нашей пенсионерской потребительской корзиной – в ужас пришла. Все опять подскочило в цене. В среднем на 10-15 грн. И это рост перманентный. А теперь сравните с нашей пенсией в 2300 грн в месяц…».