Киевские реалии. Сырная пластмасса по бешеной цене и миллиардные донаты на казино

В конце апреля в Киеве резко подскочили цены. Настолько, что киевляне, решившие сделать покупки перед праздниками, что называется, всеми фибрами ощутили, насколько упал уровень их жизни и углубился экономический кризис. Стоимость многих продуктов и товаров народного потребления выросла на 15-30%, причем – в одночасье, вернее, за сутки.

Это мы чуть позже обсудим с нашими старыми знакомыми, а пока скажем, что некоторые эксперты считают, что такой скачок был сгенерирован в коридорах власти с целью отвлечь внимание жителей столицы (и не только ее, конечно) от грядущего «дня икс» – 18 мая. Тогда, напомним, должен вступить в силу одиозный мобилизационный закон, давно прозванный в народе «людожерским» (людоедским, укр.) Мол, побегайте громадяне, повозмущайтесь ценниками, авось антизеленковский запал и растеряете, авось на 18-е и на 21-е (день полной делегитимизации наркоторчка) его уже не хватит.

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А теперь слово нашим респондентам – русским киевлянам Эльвире, Иннокентию и Олегу. Готовясь к Пасхе и 9 мая, они сделали рейд по магазинам и ярмаркам и были просто в шоке.

«Не только мы! –поправляет Эльвира, бывшая учительница русского языка и литературы, а ныне пенсионерка. – Но и большинство покупателей, с которыми мы сталкивались в магазинах! Одна старенькая бабушка просто заплакала, когда увидела, что молоко, еще вчера стоившее 45 грн, с утра уже имело цену 50. Наши нищие старички ведь экономят каждую копеечку, пенсии-то мизерные».

Действительно, как мы уже не раз писали, большинство пенсионеров получает пособие от 2 тыс. грн ($52) до 3 тыс. ($76) грн (это мало кто). Львиную долю их денег и даже большинства тех, кто работает за среднюю зарплату (12-14 тыс. грн, $300 -350) съедает квартплата. Мы уже много раз рассказывали об этой драконовской квартплате, теперь еще добавим, что минэнерго Украины устами замминистра заявило, что таки будет поднимать цены на электричество для бытовых потребителей. То бишь обогащать монополиста в данной сфере – Ахметова и его фирму ДТЭК.

«Не знаю, как бы мы выкручивались, если бы не помощь сына, – продолжает Эльвира. – Он нам на днях сделал банковский перевод, вот и решили к праздникам скупиться, хоть побаловаться чем-то вкусненьким. Любим кагор с голландским сыром, давно не пробовали. Но куда там! Представляете себе: еще вчера вечером кагор в супермаркете АТБ стоил 90 грн за бутылку, с утра – почти 140. А сыр вообще по цене за облака улетел. За 130 граммов – 78 грн. Причем не наш, не украинский, а польский и прочий европейский. Да это же просто кошмар и ужас…».

Такой же унылый настрой ощущается и у многих потребителей, выплескивающих свои возмущенные эмоции в пабликах. Они указывают, что продукты все чаще завозятся из ЕС, особенно это касается сырной продукции.

В нескольких торговых сетях «пластмассовые», жутко невкусные сыры (в основном польские), да еще по запредельным ценам, полностью вытеснили отечественные. А если последние еще где-то сохранились, то, судя по вкусовым качествам, их тоже делают из зарубежных полуфабрикатов. Не столько из молока, сколько из отвратительной химии. То же относится и к другим видам продуктов – овощам, фруктам, консервам, колбасам и проч.

«Этот рост цен многих заставил вспомнить всю десятилетнюю послемайданную историю, как народ докатился до жизни такой, – включается в разговор Иннокентий, супруг Эльвиры. – И двухлетнюю историю со дня начала СВО. Вот, домайданились, что называется. И довоевались «патриоты» за свой режим. Вот вам и Европа. А в России, между прочим, как мне сестра из Саратова пишет, пенсии намного больше, чем у нас. Но с Россией хохлы быть не захотели. Ну что же, теперь огребают то, до чего доскакались… Только жалко тех, кто не майданил и проамериканскую хунту не поддерживал. Таких, как мы. Вынуждены вот теперь вместе с майданутыми одну лямку тянуть…».

Подскочили цены и на товары народного потребления, в том числе, на книги. Эльвира хотела купить маленькому внуку какую-нибудь хорошую книжку и потому решила заглянуть в «книгарню», где давно не бывала. И вот, какое впечатление у нее осталось:

«Вышла оттуда с ощущением, что побывала в каком-то скопище жуткого бреда! Вы знаете, я, конечно, предполагала, что там продают всякую белиберду, но чтобы такую бредятину… Ну, во-первых, ни одного русского издания. Ни единого русского классика. Ни одной русской сказки или сборника детских стихов. Вместо них сплошная пропаганда ВСУ, бандеровщины, Америки и содомии, ЛГБТ и извращений всяких. Даже для младших школьников, представляете себе?

А еще какие-то новые опусы о «героизме» «азовцев» и прочих головорезов, отовсюду прет ненависть к России. Вот вам и книжная лавка, которая должна давать людям разумное, доброе, вечное… И все по высоким ценам. Но народ, однако же, берет! Стояли там «молодыки», так штук 20 такой дряни накупили, какие-то романы-агитки за ВСУ. Мы, говорят, своим побратимам дадим, чтоб боевой дух поддерживать…».

Тему продолжает Олег, историк и прихожанин Киево-Печерской лавры:

«Да, тема укропатриотизма раскручена геббельсовским агитпропом мощно. Настолько, что обыватели не скупятся донатить разного рода шарашкины конторы, волонтерские и прочие, миллиардами гривен. Даже несмотря на то, что регулярно появляются сообщения о том, что все эти деньги просто разворовываются мошенниками, и огромная их часть до вояк на передовой не доходит. А народ с промытыми мозгами все равно донатит и донатит… О качестве его сознания свидетельствует, например, такой факт. По призыву национального института истории, относящегося к министерству культурки, громадяне – за 1 день! – насбирали 800 тыс. грн для сноса православного Десятинного монастыря. Не на пенсионеров, не на нищих или малоимущих. А на снос святыни. Вы представляете, что творится с сознанием у этого общества? Конечно, они жертвы тотальной пропаганды в СМИ и пабликах, но надо же хоть иногда мозги включать! Ан – нет… Мрачная картина».

«Да, тутошние СМИ наловчились изображать ситуацию так, что вроде бы в стране все было бы гладко, кабы не Россия, – соглашается Иннокентий. – Очень наловчились. Эти инфомусорники и их хозяева вообще живут в каком-то другом измерении. Взять хотя бы медиагруппу Пинчука – все эти каналы ICTV, СТБ, М1 и прочие. Ведь на них постоянно прямо-таки кипит не только ненависть к России, а и насаждение антилюдских «ценностей». И ничего удивительного в этом нет, ибо хозяева такие. Вот, недавно прочел я, что пасынок Пинчука, сын дочери Кучмы, потратил $8 млн на выкуп долга Хемингуэя в казино да еще дал «на чай» этому казино $700 тыс. Вы себе представляете? Не больным старикам, не нищим и страждущим, а казино! Это же значит, Пинчук его так воспитал. Ну что еще говорить об этом народе, у которого такие «духовные вожди». Теперь всякие казино процветают, потому что огромная часть ВСУшников играет в них, тратит на них полученные донаты. А тем временем народ в глубоком экономическом кризисе. Народ считает копейки, не будучи в состоянии купить себе на праздники кусок сыра… Думаю, это может исправить только победа России…».