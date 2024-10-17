Киевские реалии: ужас перед облавами ТЦК и ненависть к Зеленскому

Валерий Пайков.  
17.10.2024 14:57
  (Мск) , Киев
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Авторская колонка, Дзен, Киев, Общество, Сюжет дня, Украина


Середина октября ознаменовалась для Киева потрясением от беспрецедентной доселе облавы ТЦК, устроенной под Дворцом спорта после концерта «Океана Эльзы». Киевлянам вдруг дали понять, что они не принадлежат больше к касте неприкасаемых – на них объявлена такая же охота, что и на жителей других городов и весей.

И охота эта может вестись и в самом центре столицы, где много правительственных учреждений, посольств и международных организаций. На виду у всего мира, так сказать.

Середина октября ознаменовалась для Киева потрясением от беспрецедентной доселе облавы ТЦК, устроенной под Дворцом...

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– Да, это стало настоящим шоком, – соглашается наш давний знакомый, бывший учитель русского языка Иннокентий. – Пришли послушать своего нациста-певуна, похлопать его камланиям в защиту «Азова», а тут вдруг – нате, позвольте вам на передок! Ну пусть знают, как к ним «культурная элита» относится. Я уже думаю, не в сговоре ли Вакарчук был с тэцэкашниками…

После этого улицы Киева резко начали пустеть. Число мужчин призывного возраста на них сильно уменьшилось. Зато больше появилось патрулей ТЦК с «полициянтами». Особенно много их на окраинах, но и в центре немало шастает. Стоят на выходах метро, остановках общественного транспорта. Был создан прецедент по массовому «шмону», и теперь людоловы чувствуют себя королями столицы.

В городе, в атмосфере прямо, чувствуются сильный страх и отчаяние, – говорит наш собеседник. – Ведь соцсети постоянно повествуют о зверской «бусификации», гибели парней, схваченных на улицах и отправленных на убой без подготовки. О массе пропавших без вести, на которых командиры продолжают получать довольствие и деньги.

Все это привело к тому, что 16 октября на Майдане несколько тысяч человек потребовали, чтобы к ним вышел Зеленский. Который в это время презентовал в Верховной раде свой «план победы», состоящий в передаче Западу всех ресурсов Украины. А тем временем родственники погибших и пропавших без вести ждали его с криками «Ганьба!», да так и не дождались.

Иннокентий:

– Зеленский возмущался в Раде, что пропал патриотизм, якобы по вине Телеграма. А какого патриотизма он захотел? Растут коммунальные тарифы и налоги, беспредельничают коррупционеры и силовики. А главное – зверствуют военкомы, которые гонят людей на погибель, а сами жируют на миллионных взятках.

Наш респондент поведал, как прячется от армии его 27-летний племянник – худенький, болезненный паренек. По ряду показаний он имеет полное право на «белый билет». Но врачи не дают даже направлений на анализы, относятся как к дезертиру. Один схватил трубку и пригрозил вызвать военкомов. Дело в том, что медики обязаны сообщать о военнообязанных в ТЦК.

– Племянник работает на одном из заводов. Встает в 5 утра, чтобы успеть добраться до работы, пока военкомов нет. И возвращается поздно, окольными путями, когда они уходят. Это его вымотало сильно, истощило. Видя все это, его 16-летний брат сказал, что будет жечь машины ТЦК. Молодежь прозревает, среди них все больше ненавистников режима и сторонников России… Да и среди людей зрелого возраста их число растет. Вот мой 59-летний сосед вообще не выходит из дома, жена покупками занимается. Решили отсидеться год, до 60-летия. А там, может, и Россия победит…

Все это происходит на фоне нового удорожания всего и вся. Молоко уже за 50 гривен вместо недавних 40, мясо – за 400, картошка – 80, помидоры и огурцы – до 130. На улицах умножилось количество нищих. Скоро на граждан лягут дорогущие тарифы за отопление. Пенсионер Иннокентий не представляет, как они с женой с ними справятся:

– Кабмин хочет отменить субсидии. Но мы и так отдаем за квартиру половину наших крошечных пенсий, 2300 грн. И теперь еще придется платить столько же за «батареи». Очень боимся, что за долги могут отобрать квартиру. Власть именно на это нацелена. Так же, как и на имущество уклонистов…

Иннокентий убежден:

– Сколько бы Зеля ни призывал к патриотизму, он его не получит. Его режим идет к концу, допрыгался. Все больше киевлян его ненавидят!

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