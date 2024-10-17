Киевские реалии: ужас перед облавами ТЦК и ненависть к Зеленскому

Середина октября ознаменовалась для Киева потрясением от беспрецедентной доселе облавы ТЦК, устроенной под Дворцом спорта после концерта «Океана Эльзы». Киевлянам вдруг дали понять, что они не принадлежат больше к касте неприкасаемых – на них объявлена такая же охота, что и на жителей других городов и весей.

И охота эта может вестись и в самом центре столицы, где много правительственных учреждений, посольств и международных организаций. На виду у всего мира, так сказать.

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– Да, это стало настоящим шоком, – соглашается наш давний знакомый, бывший учитель русского языка Иннокентий. – Пришли послушать своего нациста-певуна, похлопать его камланиям в защиту «Азова», а тут вдруг – нате, позвольте вам на передок! Ну пусть знают, как к ним «культурная элита» относится. Я уже думаю, не в сговоре ли Вакарчук был с тэцэкашниками…

После этого улицы Киева резко начали пустеть. Число мужчин призывного возраста на них сильно уменьшилось. Зато больше появилось патрулей ТЦК с «полициянтами». Особенно много их на окраинах, но и в центре немало шастает. Стоят на выходах метро, остановках общественного транспорта. Был создан прецедент по массовому «шмону», и теперь людоловы чувствуют себя королями столицы.

– В городе, в атмосфере прямо, чувствуются сильный страх и отчаяние, – говорит наш собеседник. – Ведь соцсети постоянно повествуют о зверской «бусификации», гибели парней, схваченных на улицах и отправленных на убой без подготовки. О массе пропавших без вести, на которых командиры продолжают получать довольствие и деньги.

Все это привело к тому, что 16 октября на Майдане несколько тысяч человек потребовали, чтобы к ним вышел Зеленский. Который в это время презентовал в Верховной раде свой «план победы», состоящий в передаче Западу всех ресурсов Украины. А тем временем родственники погибших и пропавших без вести ждали его с криками «Ганьба!», да так и не дождались.

Иннокентий:

– Зеленский возмущался в Раде, что пропал патриотизм, якобы по вине Телеграма. А какого патриотизма он захотел? Растут коммунальные тарифы и налоги, беспредельничают коррупционеры и силовики. А главное – зверствуют военкомы, которые гонят людей на погибель, а сами жируют на миллионных взятках.

Наш респондент поведал, как прячется от армии его 27-летний племянник – худенький, болезненный паренек. По ряду показаний он имеет полное право на «белый билет». Но врачи не дают даже направлений на анализы, относятся как к дезертиру. Один схватил трубку и пригрозил вызвать военкомов. Дело в том, что медики обязаны сообщать о военнообязанных в ТЦК.

– Племянник работает на одном из заводов. Встает в 5 утра, чтобы успеть добраться до работы, пока военкомов нет. И возвращается поздно, окольными путями, когда они уходят. Это его вымотало сильно, истощило. Видя все это, его 16-летний брат сказал, что будет жечь машины ТЦК. Молодежь прозревает, среди них все больше ненавистников режима и сторонников России… Да и среди людей зрелого возраста их число растет. Вот мой 59-летний сосед вообще не выходит из дома, жена покупками занимается. Решили отсидеться год, до 60-летия. А там, может, и Россия победит…

Все это происходит на фоне нового удорожания всего и вся. Молоко уже за 50 гривен вместо недавних 40, мясо – за 400, картошка – 80, помидоры и огурцы – до 130. На улицах умножилось количество нищих. Скоро на граждан лягут дорогущие тарифы за отопление. Пенсионер Иннокентий не представляет, как они с женой с ними справятся:

– Кабмин хочет отменить субсидии. Но мы и так отдаем за квартиру половину наших крошечных пенсий, 2300 грн. И теперь еще придется платить столько же за «батареи». Очень боимся, что за долги могут отобрать квартиру. Власть именно на это нацелена. Так же, как и на имущество уклонистов…

Иннокентий убежден:

– Сколько бы Зеля ни призывал к патриотизму, он его не получит. Его режим идет к концу, допрыгался. Все больше киевлян его ненавидят!