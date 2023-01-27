Киевские реалии. Взрывают, торгуют и жрут колбасу «Смерть москалям»

В главхуторе и его окрестностях регулярно звучат взрывы. Причем не только когда происходят прилеты со стороны России – это как раз лишь небольшая толика от общего числа «бахов». Нет, чаще всего подрывной деятельностью занимаются местные вояки, или, как их нежно именуют в провластных пабликах, «наши доблесни хлопци».

Вот лишь несколько примеров подобных сообщений.

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«Сегодня на Киевщине снова слышны выстрелы и частые взрывы. Не волнуйтесь, милые друзья, это тренируются наши хлопцы».

«Вы со страхом спрашиваете, что там громыхает в Вышгородском районе? Нет никаких причин для беспокойства: это повышают квалификацию хлопцы из теробороны».

«Всю сегодняшнюю ночь что-то взрывалось в районе Пущи-Водицы. Без паники!!! Это наши доблестные защитники занимались разминированием!»

«Пипл» такое хавает, и потому большинство комментариев одобрительные. Однако встречаются и циничные скептики.

«Какое, на хрен, разминирование?! – так отреагировал на один из таких месседжей пользователь с ником «Вижу Насквозь». – Брехня собачья: России уже сколько месяцев тут нет. Если мины и были, то их давным-давно убрали. Наши военачальнички хвастались ведь давно уже, что все расчистили… Скорее всего, «терики» напиваются и нанюхиваются до одури, а потом шалят, боеприпасов-то от Запада получили много. Хлопцы пьяные, гранаты запряжённые… Кстати, а вы заметили, что на городских ярмарках очень много свежей рыбы? Наверное, они так ее глушат, а потом реализуют».

Правда, на автора тут же посыпались возмущенные патриотические комменты с требованиями к админам срочно вычислить его и передать в СБУ, потому-то, видимо, вскоре он свой текст убрал.

Но, тем не менее, на определенные раздумья сей пост читателей навёл. И они включились в обсуждение «рыбного вопроса», подтверждая, что на местных продовольственных торжищах действительно много рыбы, несмотря на зимние месяцы, а продают ее мужики в камуфляже, нередко говорящие с западенским акцентом.

Ярким подтверждением факта, что доблестные хлопцы не заморачиваются соблюдением законов, стало сообщение кличковской помойки о том, что на речке Десне, в предместье Киева, ледяную корку, чему-то там мешавшую, дабы долго не возиться, просто подорвали, да и всего делов.

«Беззаконие творят полное, – возмущается русский киевлянин Андрей, житель Днепровского района, где поблизости часто громыхает. – Это же сколько рыбы гибнет из-за таких действий. В мирное время их бы посадили за браконьерство и использование боеприпасов вблизи населенных пунктов. И за нарушение общественного порядка, покоя граждан, которые и так перепуганы войной. Но сейчас с этих защитничков, как с гуся вода».

Впрочем, обилие рыбы на базарах к ее удешевлению не привело. И сие вполне объяснимо: браконьеры, очевидно, равняются на свое высокое начальство, беззастенчиво наживающееся на войне. Так, на днях получило громкую огласку «генеральское» дело по закупке продовольствия для ВСУ. Генералитет втридорога приобретал у аффилированных фирм продукты, чтобы потом две трети стоимости иметь в виде откатов. Согласно счетам-фактурам, цены на провизию были завышены почти втрое. Например, одно яйцо, которое в магазине стоит 7 гривен за штуку, закупалось по 17 грн. Хлеб – вдвое дороже. И все остальное так же.

Журналисты раскопали эти махинации, некоторые высокие чины ушли с должностей, но практика осталась неизменной, да и чины, вне всякого сомнения, вскоре всплывут на других аналогичных постах, потому что нити коррупции ведут на самый верх, к главарям хунты.

Ну а если себя так ведёт высокое военное начальство, то с какой стати мелочиться рядовым исполнителям? Вот они и не мелочатся.

Например, судак на ярмарке стоит почти 400 грн за кило. Карп и толстолобик – до 250 грн (еще летом было 120).

«Это просто уму непостижимо! – в ужасе делится впечатлениями от своего шоппинга жительница Подольского района Валентина. – Такое впечатление, что это не украинскую рыбу продают, которой у нас всегда было вдосталь, как грязи, а белую акулу какую-нибудь! Ну как же так можно, чтобы простой карп стоил таких денег!».

Валентина – работница госучреждения, ее зарплата составляет 10 тыс. грн (ок. 250 долл. ) Половину из них она должна ежемесячно отдавать за коммуналку (2,0 тыс. – отопление, остальное – квартира, газ, электричество и т.д.) Мужа нет, сын учится в колледже, нужны деньги на его обучение. Валентина думала перейти на режим экономии, с мяса на рыбу и т.п., но теперь убедилась, что все это напрасные иллюзии.

«Да уж, сэкономишь тут, – горько вздыхает женщина. – Кило мяса под 400 грн, картошка по 20 (хорошо, если найдешь по 10, пока еще можно), колбаса по 300-400. Нашла за 220 грн, купила кусочек, так чуть не отравилась – из чего только они ее делают?! И это, заметьте, на ярмарке, где все должно быть гораздо дешевле, чем в магазинах. В магазины вообще и заходить страшно, там полный ценовой беспредел… Впрочем, немного мне повезло – я отстояла в базарной очереди за яйцами по 57 грн десяток и взяла два десятка. Вот радости-то…» (Это летняя цена, сейчас, в основном, по 70 – В. П.)

Действительно, магазинные ценники многих покупателей просто шокируют. Вареные колбасы, осклизлые, невкусные, пластик пластиком, неизвестно из какого химсырья сделанные, – под 400 грн и более. Сухие и сырокопченые – и того дороже. С сырами та же история. Соки в литровых упаковках – до 80 грн. (Это вместо 40 «летних» и 28 довоенных). Минеральная вода под 50 грн (прежняя цена – 27). Это притом, что зарплаты и пенсии никакого роста за эти месяцы не имели. Поэтому продукты на прилавках залеживаются и сохнут, мясо заветривается, колбасы скукоживаются.

Впрочем, не все. Не так давно киевское ТВ показало репортаж о том, что на одном из мясокобинатов изготовили салями «Смерть москалям!» (вместо прежней «Московской»). Производители расхвастались, что она не успела доехать до магазинов – весь «тираж» сразу раскупили работники комбината и их знакомые. Теперь готовят – куда большие объемы. Причем весело твердят, что каждый съеденный кусок – это проклятие для «москалей».

«И жрут ведь такое, жрут и веселятся! – с сарказмом комментирует данный факт Андрей. – Представляете себе?.. Ну что ж, с такой психологией пусть потом не удивляются, почему у них такая жизнь. Жаль только нормальных людей, которые здесь остались».