Выборы
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11.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Мнение, Политика, Украина
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Киевские шиномонтажки подтверждают: Майдана не будет

Нынешние выборы пройдут мирно, никакого Майдана на Украине не будет.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший замминистра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владислав Теличко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам экс-чиновника, для переворота отсутствуют необходимые предпосылки.

“Есть такое наблюдение со времен Майдана – если готовятся какие-то серьезные беспорядки, то на СТО и шиномонтажках Киева исчезают покрышки. Это как народная примета. Сейчас таких предпосылок нет… По моим личным наблюдениям, беспорядков вообще не будет.  Кто бы ни выиграл – Зеленский или Порошенко, все равно выиграют Соединенные Штаты Америки”, – уверяет Теличко.

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