Киевские скакуны уже не кричат о ценностях майдана и завоевании РФ

10.04.2019, Москва, Владимир Гладков

На Украине больше не слышно пафосных речей о ценностях майдана, как и воинственных призывов о завоевании России, которая якобы на грани развала.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На что я обратил внимание за всю эту президентскую кампанию: смотрите, у нас в Украине нет уже фразы «а за шо мы стояли на майдане?» Эту фразу уже никто не говорит ни из участников майдана, ни из участников Антимайдана. Мало того, на этот вопрос даже не отвечает ни один из кандидатов, что вы стояли на майдане, я вот сделал или я продолжу – нет этого вопроса, ушло. И второго нет вопроса: «Россия скоро упадёт, Россия скоро погибнет, и мы зайдём, подеребаним, разберём – вот, тоди заживём». Этого тоже нет», – рассказал Вакаров.

В то же время гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров отметил, что Украина уже сама находится на грани развала.

«Ну, не может Украина жить вне поля России. Можно ненавидеть Россию, можно говорить что угодно, но энергоресурсы, если не из России, вы имеете на 50 процентов дороже, чем они будут, а значит вся ваша экономика полностью нерентабельна. Ну, нет у вас шансов, пять лет прошло, надеялись, что, как полякам, будут вкладывать деньги – не вкладывают и не будут вкладывать, вам для этого католиками надо стать.

Если бы стали, тогда и то не будут, потому что доверять не будут. Полякам доверяют, потому и вбабахали в них сто миллиардов евро. В вас не будут вкладывать, но это же понятно, ну, должен же быть какой-то вменяемый политик, который скажет своему народу: «Слушайте, посмотрите, до чего мы дошли! Мы потеряли Крым по своей вине, мы потеряли практически Донбасс и Луганск по своей вине, и, более того, сейчас всё идёт к тому, чтобы потерять всю Украину», – заявил Шахназаров.