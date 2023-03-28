Киевские СМИ: Логистика работает прекрасно – доставляем до фронта сотни тысяч тонн снарядов

Самый лучший способ доставки снарядов на фронт – военные эшелоны, при условии уверенности, что ж/д-мосты и станции будут защищены системами ПВО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма украинский военный, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы вспомнили снарядный голод. Я просто пытаюсь себе представить, сколько это десятков или сотен эшелонов, сколько это тысяч или сотен тысяч тонн снарядов, зарядов к ним, причём разных калибров, сколько всего этого надо доставить, чтобы оно начало работать. Насколько, по вашей информации, украинская логистика и логистика наших партнёров способна это всё перетянуть?», – спросил радиоведущий.

Селезнёв заверил, что украинская логистика работает «прекрасно».

«Одно из предостережений, которым я живу – это волнение за то, чтобы система ПВО смогла прикрыть так же надёжно, как сейчас защищает наши объекты критической и энергетической инфраструктуры, чтобы наши представители ПВО имели возможность защитить мосты через реки, наибольшие узловые станции наших логистических сетей, и, соответственно, те центры, которые обеспечивают поступление именно электротяги на этих участках железнодорожных путей. Потому что устойчивое поступление грузов является чрезвычайно важным. Тем более, когда речь идёт о чрезвычайно огромных объёмах.

Мы же помним, что обычный грузовик способен провезти за раз около 30 тонн груза. Военный эшелон в среднем весит около 5 тысяч тонн, конечно, сейчас лучше перевезти военным эшелоном имеющееся количество военного груза, чем дробить это и возить грузовиками, это будет очень долго по времени», – ответил украинский военный.