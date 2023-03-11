Киевские СМИ негодуют: Запорожские школьники пишут письма в поддержку русских солдат

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Российская система образования укпрепляется в школах и вузах в бывших украинских региоонах, ставших в прошлом году по итогам референдумов частью РФ.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из публикации под красноречивым названием «В пять раз быстрее, чем в Крыму: как Россия захватывает оккупированную Украину» в киевском интернет-издании «Зеркало недели».

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«Госдума обязала учебные заведения захваченных территорий учиться по образовательным программам России и освободила преподавателей от аттестации до сентября 2024 года. Российское минобразования планирует устанавливать отдельный порядок сдачи итоговых экзаменов для детей, а все образовательные организации будут функционировать по временным лицензиям. Впрочем, самое страшное не это. Российские учителя, приехавшие на оккупированные территории, навязывают украинским школьникам кремлевское представление о войне и заставляют слушать гимн России. Они это делают перед уроками в так называемый час о важном, посещать который обязательно. Например, такие случаи имели место в оккупированном Токмаке Запорожской области», – возмущается автор.

Кроме того, он недоволен тем, что школьники на освобожденных территориях пишут письма поддержки российским солдатам.

«Однако у нас для российских учителей есть плохие новости: когда Украина освободит оккупированные территории, то к ним как иностранцам, по словам профессора и директора по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николая Хавронюка, может быть применен арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет», – угрожает издание.

В публикации называют «не очень существенной компенсацией» обещание России «обеспечить школьников начальных классов бесплатным горячим питанием и учебниками, а студентов — стипендиями».

«Надеемся, что окончательную точку в этих интеграционных процессах поставят силы обороны Украины, которые освободят все территории нашей страны. И не столь важно, сделают они это до сентябрьских «выборов» или уже после. Главное — результат, а он непременно будет», – резюмирует «ЗН».