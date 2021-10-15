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15.10.2021 10:38 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, СМИ, Украина
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Киевские СМИ: «Новая газета» – крючок Русского мира

Новости УкраиныНа Украине не должны строить иллюзий относительно вручения Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты»...

На Украине не должны строить иллюзий относительно вручения Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Апостроф».

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В материале говорится, что премию получил «редактор российского либерального издания, аффилированного с одной из «башен»Кремля».

Также утверждается, что на рубеже 2014 — 2015 годов «НГ» стал финансировать долларовый миллионер Сергей Адоньев, который является партнером главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

И если Муратов в 2014 году Муратов протестовал против воссоединения Крыма с Россией, то теперь, пишет «Апостроф», позиция его издания изменилась.

«Кстати, Крым украинским «Новая» не называет давно, да и открытых писем ее представители не пишут. Зато пишут репортажи о том, как россиянам из глубинки нравится «их Крым» с фотографией Крымского моста на обложке», – возмущается киевский ресурс.

«Важно отметить и то, что осторожный Муратов не хочет, чтобы в Кремле его воспринимали как инструмент, которым шведские академики утерли нос Путину. Поэтому часть нобелевской премии он обещает отдать в фонд «Круг добра», который помогает детям с редким заболеванием – сигнальной мышечной атрофией. Фонд учрежден с подачи самого Путина, то есть получается какая-то благотворительность с привкусом диктатуры», – пишет «Апостроф.

Также отмечается, что газета не признана в России иностранным агентом.

«Таких «пазлов» относительно НГ и ее главреда можно насобирать еще достаточно, и каждый пример, как метко отметил медиа-эксперт Отар Довженко, говорит нам о том, что во фразе «либеральные российские медиа» главным словом является «российские». Поэтому до сих пор многочисленной украинской аудитории этих СМИ не следует воспринимать их как надежные источники информации: доверие к ним – это крючок, который держит вдумчивую, адекватную часть украинского общества на привязи «русского мира», от которого мы уже 7 год активно пытаемся избавиться», – резюмирует киевское издание.

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