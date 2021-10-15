Киевские СМИ: «Новая газета» – крючок Русского мира

15.10.2021 10:38 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине не должны строить иллюзий относительно вручения Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Апостроф».

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В материале говорится, что премию получил «редактор российского либерального издания, аффилированного с одной из «башен»Кремля».

Также утверждается, что на рубеже 2014 — 2015 годов «НГ» стал финансировать долларовый миллионер Сергей Адоньев, который является партнером главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

И если Муратов в 2014 году Муратов протестовал против воссоединения Крыма с Россией, то теперь, пишет «Апостроф», позиция его издания изменилась.

«Кстати, Крым украинским «Новая» не называет давно, да и открытых писем ее представители не пишут. Зато пишут репортажи о том, как россиянам из глубинки нравится «их Крым» с фотографией Крымского моста на обложке», – возмущается киевский ресурс.

«Важно отметить и то, что осторожный Муратов не хочет, чтобы в Кремле его воспринимали как инструмент, которым шведские академики утерли нос Путину. Поэтому часть нобелевской премии он обещает отдать в фонд «Круг добра», который помогает детям с редким заболеванием – сигнальной мышечной атрофией. Фонд учрежден с подачи самого Путина, то есть получается какая-то благотворительность с привкусом диктатуры», – пишет «Апостроф.

Также отмечается, что газета не признана в России иностранным агентом.

«Таких «пазлов» относительно НГ и ее главреда можно насобирать еще достаточно, и каждый пример, как метко отметил медиа-эксперт Отар Довженко, говорит нам о том, что во фразе «либеральные российские медиа» главным словом является «российские». Поэтому до сих пор многочисленной украинской аудитории этих СМИ не следует воспринимать их как надежные источники информации: доверие к ним – это крючок, который держит вдумчивую, адекватную часть украинского общества на привязи «русского мира», от которого мы уже 7 год активно пытаемся избавиться», – резюмирует киевское издание.