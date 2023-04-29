Киевские СМИ: Одесса продолжает бороться за маркеры Русского мира

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Одессе пытаются сделать невозможным переименование улиц в честь погибших ВСУшников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы уже писали, что мэр Одессы Геннадий Труханов до последнего не хотел прощаться с памятниками Екатерине ІІ и Александру Суворову и высказывался против переименования улицы Пушкинской. Но после демонтажа памятников под давлением общественности городская власть продолжила борьбу как за маркеры «русского мира», так и против украинских героев. Например, после общественного давления был начат процесс изменения Устава города, который до сих пор прославляет имперскую армию и определяет русский язык как «неотъемлемую составляющую культурного наследия городской громады». Опубликованный проект оставляет неизменной дату дня города — «2 сентября», что является продолжением мифа об основании Одессы Екатериной ІІ, и определяет 10 апреля как «День освобождения Одессы» — на советский манер, вместо научно- и исторически- приемлемого определения «День изгнания нацистских оккупантов», – пишет издание.

Особенно автора публикации возмущает запрет называть улицы именами людей, если не прошло десять лет с момента их смерти.

«Это прямо делает невозможным чествование военных, которые погибли, защищая Украину, начиная с 2014 года. Их в Одессе много. За такое же предложение выступили члены историко-топонимической комиссии городского совета, которая отвечает за процесс переименования и демонтажа памятников в городе. Несмотря на полномасштабное вторжение, в состав комиссии входят люди, которые в 2016 году пытались вернуть коммунистические названия и отменить названия в честь героев российско-украинской войны и деятелей УНР, или же восхищаются украинофобами. Поэтому не удивительно, что сейчас ищут формальные предлоги не дать наполнить общественное пространство именами борцов за независимость, предлагая чаще всего абстрактные названия (Детских мечтаний, Университетская), обобщенные (Украинских героев) или же «космополитические» (Ференца Листа, Рислинга)», – указывается в статье.

При этом отмечается, что в общественных обсуждениях «горожане могут голосовать только за безальтернативные предложения комиссии, а предложения общественности просто игнорируются».

«Следовательно, отсутствие жесткой реакции центральной власти на бездеятельность мэра в начале вторжения и попытки расшатывания ситуации вокруг маркеров «русского мира» дают почву для дальнейших провокативных маневров. То есть, формально декларируя общие проукраинские тезисы, одесская власть по сути продолжает противостоять государственной политике национальной памяти, вбрасывая в общественный дискурс без преувеличения унизительные и абсурдные тезисы», – резюмирует «ЗН».