Киевские СМИ: «РФ демонстрирует устойчивость. Раскола элит нет, экономика стабилизируется»

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Новости Украины

В российском обществе сохраняется высокая популярность президента Владимира Путина, но в Киеве надеются на ухудшение ситуации в РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Несмотря на международную изоляцию России и введенные против нее и тамошних политиков санкции, созданный Путиным режим демонстрирует устойчивость. Это происходит за счет роста доходов от продажи нефти и газа и стабилизации экономической ситуации, ужесточения репрессий против оппонентов Путина и тех, кто не согласен с войной, зачистки либерального поля и установления тотальной цензуры», – говорится в статье.

Правда, далее утверждается, что «Россия на пороге системного кризиса», который в течение полугода-года «проявится в существенном падении экономики и усилении напряженности в обществе».

«Но пока экономика показывает относительную стабильность, а уровень жизни россиян существенно не упал, в обществе сохраняется и высокая популярность Путина. Поэтому не следует ожидать, что в России нынче начнутся народные бунты. А вот по мере углубления экономического кризиса будет расти и недовольство россиян», – считает издание.

Ссылаясь на неких неназванных экспертов, автор отмечает, что «первые массовые протесты произойдут на Северном Кавказе или в депрессивных районах Зауралья», а триггером для их начала может стать что угодно.

«Устойчивость режима объясняется и тем, что внутри российской элиты так и не произошел раскол. Российский истеблишмент, отойдя от шока 24 февраля, когда его поставили перед фактом вторжения в Украину, сегодня уповает на то, что России удастся успешно завершить военную авантюру, поскольку холодные батареи в квартирах европейцев, продовольственный кризис в странах третьего мира и последующий за ним рост нелегальных мигрантов в Европу заставят Запад отказаться от поддержки Киева. К счастью, пока ожидания Путина и его окружения не оправдываются. Несмотря на периодически появляющиеся в статьях американских и европейских СМИ и заявлениях некоторых западных политиков российские нарративы, на сегодняшний день руководство стран — членов Европейского Союза не дает оснований утверждать, что Старый и Новый свет давят на Киев, требуя от него скорейшего прекращения боевых действий и подписания мирного договора с Москвой», – резюмирует «ЗН».