27.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Киевские социологи отчитались о результатах промывания мозгов жителям Донбасса

На Украине существенно упала поддержка союза с Россией, но при этом не слишком возросло число сторонников вступления в ЕС.

Об этом в интервью журналу “Український тиждень” заявила киевский социолог Ирина Бекешкина.

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Она утверждает, что сегодняшние общественные настроения и внешнеполитические предпочтения граждан Украины отличались бы от показателей 2013 года, если бы в опросах фигурировали Крым и неподконтрольный Киеву Донбасс.

“Отличались бы. Ведь наибольшие изменения произошли именно на Юге и Востоке страны. Если взять даже Донецкую и Луганскую области, то раньше там была полная монополия Партии регионов (80%) и немного коммунистов. Сейчас они имеют большинство, но монополии уже нет. Там в местных советах и ​​БПП, и «Батькивщина», и РПЛ, и другие. И рейтинги следующих выборов тоже свидетельствуют о многообразии выбора. Раньше это был монолит, сегодня же он отсутствует. Разрушен монолит не только политический, но и во внешнеполитических ориентациях тоже. Восточный вектор просто рухнул”, – говорит социолог.

“Правда, не слишком возросло количество сторонников евроинтеграции, но поддержка союза с Россией резко упала, – уточняет Бекешкина. – Сейчас люди, которые до сих пор ориентировались на РФ, говорят, что никуда нам не надо присоединяться.

Что касается НАТО: да, большинство противников членства именно в Донбассе. Но мне очень нравится один пример. 2013 года при членстве в НАТО в Донецкой и Луганской областях было 0,3% поддержки. Это один человек из 283. Против было 94%. Сейчас большинство тоже против, но уже 50%. Зато 20% за. Когда-то у нас по всей стране столько было. Поэтому там тоже происходят сдвиги. Конечно, речь идет о той части, которая под контролем Украины. Но я уверена, что если и остальные территорий вернутся в государство, то и там наступят изменения”.