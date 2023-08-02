Киевские социологи торжествуют: На Украине не осталось пророссийской ниши

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В нынешней Украине практически не осталось пророссийски настроенных людей.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят киевские эксперты, опрошенные антироссийским пропагандистским изданием «Украинская правда».

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Андрей Быченко, руководитель социологической службы Центра Разумкова

«Если говорить о временах большой поддержки ПР, то это было тогда, когда ее основной электорат находился именно на Донбассе: в Донецкой и Луганской областях. Эти регионы потом стали неподконтрольными Украине, и там осталось много людей. Есть основания предполагать, что среди оставшихся на неконтролируемых территориях Донбасса с 14-го года подавляющее большинство людей поддерживало до этого Партию регионов. Поэтому понятно, что уже просто из-за арифметического неучета этих регионов доля пророссийских избирателей сильно снизилась», – говорит Андрей Быченко, руководитель социологической службы Центра Разумкова.

В свою очередь Алексей Антипович, директор социологической группы «Рейтинг», что пророссийски настроенных людей на Украине не осталось.

«У нас был один проект, в котором мы исследовали пророссийские настроения где-то еще с 2014 года. И вот в 2023-м мы уже в принципе не могли его выполнять, потому что откровенно пророссийски настроенных людей мы найти и не смогли. Возможно, они не называют себя прямыми противниками России, но то, что Россия – враг, что Россия развязала войну – они признают это. Эта ниша сама по себе трансформировалась во что-то такое украинское «не все так однозначно», но «мы за независимую Украину». Фактически ОПЗЖ исчезло, оно растворилось. И пророссийской ниши тоже не существует», – сказал Антипович.

По словам Быченко, за 10 лет – с лета 2013-го, когда поддержка Партии регионов достигала выше 30%, к лету 2023-го эта поддержка упала в 10 раз.

«Если говорить о настоящем моменте, то этот электоральный сегмент совсем невелик. Я бы оценил, что при нынешней ситуации он составляет всего процентов три-четыре», – отмечает социолог.

При этом исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий подчеркивает, что избиратель Партии регионов и ОПЗЖ никуда не делся.

«Но у нашего взгляда на этого избирателя было очень большое упрощение. Мы воспринимали партии юга и востока Украины только как пророссийские. И из этого часто делали очень неправильные выводы. Сейчас есть очень ложный дискурс: город проголосовал за ОПЗЖ и потому разрушен русскими войсками. Следует понимать, что значительная часть избирателей голосовали просто за видение России как близкого соседа, а не за ликвидацию украинской государственности. Многие голосовали за волевых «хозяйственников», за стабильность, за порядок», – говорит Грушецкий.

А вот Быченко считает, что пророссийская ниша хотела не столько России, сколько возвращения СССР.

«За эти партии отдавали голоса ностальгировавшие по Советскому Союзу люди. Именно пророссийская позиция была свойственна незначительной части электората ПР и ее производных. Доминирующей там была позиция просоветская», – считает Быченко.

По его словам, эта группа сокращается.

«И естественным образом, и потому, что, в отличие от Беларуси или России, для украинской молодежи времен Независимости Советский Союз уже никакой ценностью не является. Другой пласт людей, который был важен для ОПЗЖ и тоже уменьшается, – это лидеры с бизнес-связями в России. Они владели огромными предприятиями, к которым были привязаны из-за работы и зарплаты большое количество избирателей. Работники болели за Россию, потому что от нее зависело их благополучие. Это тоже изменится, потому что основной поток денег на восстановление и обеспечение жизни будет идти уже не из России, а с Запада», – надеется социолог.